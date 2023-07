Le Premier ministre Modi se rend en France, les jets Rafale et les célébrations du 14 juillet en bref

Lors de sa visite de deux jours à Paris, le Premier ministre Narendra Modi mettra l’accent sur le renforcement des liens indo-français dans divers domaines, dont la défense et l’espace.

Avant de partir pour la France, le Premier ministre Modi a déclaré qu’il tiendrait de larges discussions avec le président français sur la poursuite de ce partenariat de longue date et éprouvé.

« Cette année marque le 25e anniversaire de notre partenariat stratégique. Enracinés dans une confiance et un engagement profonds, nos deux pays coopèrent étroitement dans divers domaines, notamment la défense, l’espace, le nucléaire civil, l’économie bleue, le commerce, l’investissement, l’éducation, la culture et les liens entre les peuples. . Nous travaillons également ensemble sur des questions régionales et mondiales », a déclaré le Premier ministre Modi dans un communiqué.

« J’ai hâte de rencontrer le président Macron et de tenir des discussions approfondies sur la poursuite de ce partenariat de longue date et éprouvé par le temps au cours des 25 prochaines années », a-t-il ajouté.

Le PM Modi sera l’invité d’honneur du défilé annuel du 14 juillet, où un contingent tri-services indien de 269 membres participera au défilé. Trois avions de chasse Rafale de l’Indian Air Force (IAF) rejoindront également le défilé aérien à cette occasion aux côtés d’avions français.