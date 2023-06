Le Premier ministre Modi retourne en Inde après des visites historiques aux États-Unis et en Égypte

Le Premier ministre Narendra Modi est rentré en Inde dimanche soir après sa visite de six jours aux États-Unis et en Égypte au cours de laquelle plusieurs accords historiques ont été signés.

Le Premier ministre Modi a été reçu à l’aéroport de Delhi par le ministre d’État aux Affaires extérieures de l’Union, Meenakashi Lekhi, et le chef du BJP, JP Nadda. Des dirigeants du BJP et des députés du parti de Delhi tels que Harsh Vardhan, Hans Raj Hans et Gautam Gambhir étaient également présents.

#MONTRE | Le Premier ministre Narendra Modi retourne à Delhi après avoir conclu ses visites d’État aux États-Unis et en Égypte, reçu par le chef du BJP JP Nadda et d’autres chefs de parti pic.twitter.com/H0FsEyzRqz — ANI (@ANI) 25 juin 2023

Le Premier ministre avait entamé sa visite aux États-Unis le 20 juin et à New York, il a dirigé un événement historique au siège de l’ONU pour commémorer la 9e Journée internationale du yoga le 21 juin.

Plus tard, à Washington DC, il a été accueilli sur le tapis rouge à la Maison Blanche par le président Biden. Les deux dirigeants ont tenu jeudi un sommet historique, suivi du discours du Premier ministre Modi au Congrès et d’un dîner d’État organisé à la Maison Blanche par les Bidens en son honneur.

La visite a été marquée par plusieurs accords majeurs visant à renforcer la coopération dans des domaines clés tels que la défense, l’espace et le commerce.

Le Premier ministre Modi est arrivé au Caire samedi après avoir conclu sa visite d’État de haut niveau aux États-Unis et a été reçu à l’aéroport par le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly.

Il a conclu ce soir sa toute première visite en Égypte. Au cours de la visite, il s’est entretenu avec le président Abdel Fattah El-Sissi et s’est vu décerner la plus haute distinction du pays arabe « l’Ordre du Nil ».

Le Premier ministre Modi s’est entretenu dimanche avec Sissi et a discuté des moyens de renforcer davantage le partenariat stratégique entre les deux pays en mettant l’accent sur l’amélioration du commerce et des investissements, les liens énergétiques et les liens entre les peuples. Les deux pays ont élevé leur relation à un « partenariat stratégique ».

Le président El-Sisi a décerné au Premier ministre Modi le prix de «l’Ordre du Nil», la plus haute distinction d’État égyptienne. Il s’agit de la 13e plus haute distinction d’État décernée au Premier ministre Modi.

