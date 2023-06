Le Premier ministre Modi rencontrera Elon Musk et de nombreux autres leaders d’opinion lors d’un voyage historique aux États-Unis

Le Premier ministre Narendra Modi rencontrera Elon Musk, PDG de Tesla et propriétaire de Twitter, lors de son voyage historique aux États-Unis qui commence aujourd’hui.

Le Premier ministre avait rencontré Musk en 2015 lors d’une visite à l’usine Tesla Motors en Californie. À l’époque, Musk ne possédait pas Twitter.

Selon des sources au sein du gouvernement, le Premier ministre rencontrera plus de deux douzaines de leaders d’opinion de divers domaines après son arrivée à New York aujourd’hui.

Ces dirigeants comprennent des lauréats du prix Nobel, des économistes, des artistes, des scientifiques, des universitaires, des entrepreneurs, des universitaires et des experts du secteur de la santé.

Les interactions du Premier ministre avec ces dirigeants, ont indiqué les sources, viseront à comprendre les développements aux États-Unis et à explorer d’éventuelles collaborations.

Outre Musk, le Premier ministre rencontrera l’auteur et astrophysicien Neil deGrasse Tyson, l’économiste Paul Romer, le statisticien Nicholas Nassim Taleb et l’investisseur Ray Dalio, ont indiqué des sources gouvernementales.

Figurent également sur la liste le chanteur indo-américain Falu Shah, l’auteur et chercheur Jeff Smith, l’ancien représentant américain au commerce Michael Froman, le diplomate Daniel Russel et l’expert en défense Elbridge Colby.

Le Premier ministre doit également rencontrer le médecin et lauréat du prix Nobel, le Dr Peter Agre, l’expert en soins de santé, le Dr Stephen Klasko, et la femme d’affaires et artiste indo-américaine Chandrika Tandon.

Le Premier ministre est parti ce matin pour les États-Unis pour une prestigieuse visite d’État, un honneur réservé par Washington DC au plus proche des alliés. Les points forts de l’itinéraire du Premier ministre comprennent une allocution à une session conjointe du Congrès américain, des rencontres avec des chefs d’entreprise et des expatriés indiens, et un dîner d’État à la Maison Blanche avec le président américain Joe Biden.

Les liens commerciaux et de défense figurent en bonne place à l’ordre du jour de ce voyage historique.