Le Premier ministre Modi et Xi Jinping sont d’accord sur un point "Désescalade rapide" Au Ladakh

Le Premier ministre Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping ont convenu d’œuvrer à une « désescalade rapide » tout au long de la ligne de contrôle effectif (LAC), où les tensions sont vives depuis l’affrontement violent de juin 2020 dans la vallée de Galwan, à l’est du Ladakh.

Les deux dirigeants, qui se sont rencontrés en marge du sommet des BRICS en Afrique du Sud, ont convenu d’ordonner aux responsables concernés de leurs pays de se désengager rapidement le long de la ALC.

« Il s’agissait d’une conversation avec le président Xi Jinping en marge du sommet des BRICS. Le Premier ministre a eu des interactions avec d’autres dirigeants des BRICS. Lors de la conversation avec le président Xi Jinping, le Premier ministre a souligné les préoccupations de l’Inde concernant les problèmes non résolus dans la région ALC et dans d’autres régions de la région. la frontière entre l’Inde et la Chine », a déclaré aujourd’hui le ministre des Affaires étrangères Vinay Kwatra aux journalistes.

M. Kwatra a déclaré que le Premier ministre Modi a souligné que le maintien de la paix et de la tranquillité dans les zones frontalières et le respect de la LAC sont essentiels à la normalisation des relations entre l’Inde et la Chine.

« A cet égard, les deux dirigeants sont convenus de demander à leurs responsables concernés d’intensifier leurs efforts en vue d’un désengagement et d’une désescalade rapides », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

La 19e réunion au niveau des commandants du Corps Inde-Chine s’est tenue au point de rencontre frontalier Chushul-Moldo, du côté indien, les 13 et 14 août. Les deux parties ont eu une discussion positive, constructive et approfondie sur la résolution des problèmes restants le long de la LAC dans le secteur ouest, a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Conformément aux orientations fournies par les dirigeants, ils ont échangé leurs points de vue de manière ouverte et tournée vers l’avenir, a indiqué le ministère.

Le sommet des BRICS était présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva était également présent, tandis que le président russe Vladimir Poutine s’est joint à la réunion par vidéoconférence.

Une déclaration dévoilée à la fin du sommet de trois jours des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) indique que les dirigeants du groupe ont appelé à une finalisation et à une adoption rapides de la Convention globale sur le terrorisme international dans le cadre de l’ONU.

« Nous sommes déterminés à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, y compris les mouvements transfrontaliers de terroristes, ainsi que les réseaux de financement du terrorisme et les refuges », indique la déclaration. « Nous réaffirmons que le terrorisme ne doit être associé à aucune religion, nationalité, civilisation ou groupe ethnique », indique le texte.