Le Premier ministre Modi et Macron dévoilent une feuille de route pour la fabrication d’armes militaires et les liens spatiaux | Nouvelles de l’Inde

NEW DELHI : La visite du président français Emmanuel Macron a vu les deux parties finaliser plusieurs accords, dont un sur une feuille de route industrielle de défense, qui facilitera le développement et la fabrication conjoints d’équipements militaires avancés, et un autre sur la coopération spatiale de défense. Il y a également eu un accord pour la production conjointe d’hélicoptères civils par Tata et Airbus.

Aucune annonce n’a cependant été faite concernant les projets d’accords sur les avions de combat Rafale (M) ou les sous-marins Scorpène que l’Inde et la France négocient actuellement.

“La priorité de la feuille de route est d’identifier les opportunités de partenariat dans le secteur industriel de la défense qui donnent la priorité à la co-conception, au co-développement, à la coproduction et également à la construction de chaînes d’approvisionnement de défense entre les deux pays, afin qu’ils puissent non seulement remplir leurs missions de défense besoins de l’Inde et de la France, mais contribuer également au partenariat de sécurité avec d’autres pays qui pourraient utiliser des produits similaires”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Vinay Kwatra ajoutant que 2026 sera célébrée comme « l’Année de l’innovation Inde-France ».

Kwatra a déclaré qu’un partenariat industriel entre Tata et Airbus Helicopters et un protocole d’accord entre New Space Inde Limitée (NSIL) et Arianespace concernant les lancements de satellites ont été conclus.

Safran prêt pour un transfert de technologie à 100% : envoyé indien en France

Le premier est la feuille de route industrielle de défense entre l’Inde et la France. Deuxièmement, un accord sur le partenariat défense-espace. Troisièmement, un protocole d’accord entre New Space India Limited (NSIL) et Arianespace concernant les lancements de satellites (a été signé). En outre, un partenariat industriel entre Tata et Airbus Helicopters pour la production d’hélicoptères H125 avec une importante composante locale et de localisation (a également été signé), a ajouté le ministre des Affaires étrangères Vinay Kwatra.

La feuille de route de la défense, selon Kwatra , couvrira à la fois les technologies aériennes et spatiales, les technologies maritimes, y compris la connaissance du domaine sous-marin. Le DRDO indien avait ouvert l’année dernière un bureau à l’ambassade indienne à Paris pour la coopération dans le domaine des technologies de défense. “L’accent est mis sur la production et la fabrication de défense de manière à ce que vous puissiez exploiter les compatibilités et les compétences dont disposent les deux économies et les deux systèmes d’ingénierie, puis les utiliser pour renforcer davantage votre coopération en matière de défense”, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur indien en France, Jawed Ashraf, a déclaré que Safran, deuxième équipementier aéronautique au monde, était prêt à effectuer un transfert de technologie à 100 % dans les phases de conception, de développement, de certification et de production du projet d’accord Safran-Inde sur le moteur à réaction Shakti.

La réunion bilatérale à Jaipur a également vu Modi et Macron se concentrer sur la situation en mer Rouge, où les navires commerciaux continuent d’être la cible des Houthis. “En ce qui concerne les développements en mer Rouge, naturellement, les perturbations, les perturbations potentielles et les événements réels qui se produisent dans le domaine maritime là-bas, qui perturbent la navigation commerciale… les deux dirigeants se sont concentrés sur cela”, a déclaré Kwatra. .

Alors que les accords sur les avions de combat Rafale Marine et les sous-marins Scorpène restent en discussion, aucune des deux parties n’a fait état d’avancées dans les négociations. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que ces visites ne sont pas axées sur des transactions individuelles et que le partenariat stratégique indo-français envisage la coopération en matière de défense et de sécurité dans une « perspective très holistique ».

« Il examine la question sous l’angle de la manière dont cela renforce la souveraineté et l’espace de sécurité stratégique entre les deux pays. Il ne l’examine pas du point de vue d’un ensemble de transactions ou de transactions liées au commerce”, a déclaré Kwatra.