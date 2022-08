Le Premier ministre Modi et le président Murmu parmi ceux qui célèbrent la médaille d’argent d’Avinash Sable sur Twitter

Avinash Sable a obtenu une autre médaille pour l’Inde, ce qui en fait sa 26e au total, en marquant l’argent au 3000 mètres steeple hommes.

Naturellement, il y a eu pas mal de messages et de réactions sur les réseaux sociaux, célébrant cet exploit, voici un aperçu de certains des messages de Twitter :

Le président indien Draupadi Murmu a partagé des éloges sur Twitter «Félicitations à Avinash Sable pour avoir remporté l’argent au Steeplechase en #Jeux du Commonwealth. Vous avez constamment augmenté votre niveau de performance, ce qui est un aspect inspirant de votre succès. Mes meilleurs vœux à vous pour vos projets futurs.

Le Premier ministre Narendra Modi a partagé une récente interaction entre le médaillé d’argent Avinash Sable et lui-même

Anurag Thakur, ministre de l’Union européenne pour l’I&B et la jeunesse & ; Sports, a également pris Twitter, partageant son message de félicitations “Quelle course incroyable Avinash Sable ! Décrocher une médaille d’argent dans Steeplechase à #CWG2022 avec un record personnel et un record national est une question de fierté ! Nous avons vu votre incroyable triomphe et avons retenu notre souffle jusqu’à la ligne d’arrivée ! Félicitations !”