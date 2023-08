Le Premier ministre Modi définit de grandes cibles dans le discours de la fête de l’indépendance

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté mardi la démographie du pays comme sa plus grande force et a déclaré que le moment était venu d’adopter un « développement centré sur les valeurs » pour faire de l’Inde un pays développé d’ici 2047.

Ce discours du Jour de l’Indépendance était à la fois un message à la communauté internationale avant le sommet des dirigeants du G-20 qui sera organisé par l’Inde le mois prochain et également une sensibilisation à différents groupes sociaux à l’approche des grands scrutins de 2024.

Le Premier ministre s’est largement concentré sur l’allumage de « Rashtra chetna » (conscience nationale) et de « Rashtra charitra » (caractère national), et tous deux visaient le vishwakalyan (bien national). Le Premier ministre a mentionné la violence à Manipur et a déclaré que la nation était avec l’État et les victimes, en particulier les femmes. Il s’agit d’une référence critique car l’opposition a accusé le Premier ministre d’ignorer Manipur.

Cette fois-ci, le discours du Premier ministre s’est également concentré sur l’environnement, car il a rappelé les vies perdues à cause des catastrophes naturelles cette année – il y a eu des inondations, des glissements de terrain dans de nombreux États, dont l’Uttarakhand et l’Himachal Pradesh. Il a également parlé des efforts de son gouvernement pour construire des infrastructures résistantes aux catastrophes et renforcer les efforts de secours.

Il a dit que c’était l’Inde qui avait fait pression pour le thème « Une Terre, Une Famille et Un Avenir » au G-20, et Lifestyle for Environment.

Le Premier ministre a salué la bureaucratie, qui a joué un rôle important au cours des neuf dernières années dans la mise en œuvre d’actions visant à réaliser la vision de son gouvernement, les travailleurs d’aanganwadi et d’Asha leur ont attribué le mérite des vaccinations et a également remercié la Cour suprême d’avoir soutenu les efforts du gouvernement en faveur des langues régionales.

L’éloge de la bureaucratie et de la Cour suprême est particulièrement intéressant car la première est considérée comme vitale pour le style de fonctionnement du Premier ministre en mettant l’accent sur le contrôle administratif – nombre de ses ministres ont été d’anciens bureaucrates efficaces. Les relations entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire ont connu des désaccords.

Les thèmes récurrents du discours du Premier ministre étaient naarishakti (pouvoir des femmes), samajik nyay (justice sociale), yuva shakti (pouvoir de la jeunesse), pariwarvaad (politique dirigée par la dynastie), brashtachar (corruption), tushtikaran (apaisement), l’utilisation de l’adhunikta ( modernité – en termes d’utilisation de la technologie et de l’infrastructure) était frappante, car il l’utilisait à plusieurs reprises pour présenter son modèle de gouvernance qui était une confluence de valeurs traditionnelles et de modernité. « Nous faisons des progrès dans la nanotechnologie, mais nous travaillons également à accroître l’agriculture biologique », a-t-il déclaré.

« La démographie comme force »

Le Premier ministre a mentionné que « nous sommes jeunes à un moment où certains autres pays luttent contre le vieillissement de la population », une déclaration importante alors que l’Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine. Avec une population d’environ 142,86 crore, l’Inde dépasse maintenant la population de la Chine d’environ 29 56311 lakh et est le pays le plus peuplé du monde.

Selon les données, l’Inde a la plus grande population de jeunes au monde, avec plus de 908 millions de personnes de moins de 35 ans. Cela représente 66 % de la population totale de l’Inde. Dans la tranche d’âge 15-24 ans, l’Inde a la population de jeunes la plus élevée au monde, avec plus de 255 millions de personnes.

Avoir la plus grande population de jeunes s’accompagne d’un ensemble de défis, car le gouvernement devra assurer leur éducation, leurs emplois qualifiés et leur santé.

Un nouvel ordre mondial et la puissance des petites villes indiennes



Le Premier ministre a placé la prochaine réunion du G20 au centre de son discours et a déclaré que le pays avait une merveilleuse opportunité de se démarquer. Après la crise de Covid-19, un nouvel ordre mondial a émergé et les Indiens jouent un rôle important dans l’élaboration de la dynamique changeante. Le monde n’a plus de « si et de mais » à propos de l’Inde parce qu’il a vu l’engagement du pays au cours des dernières années et lui a fait confiance.

Dans ce contexte, il a déclaré que l’Inde devra également veiller à ce qu’il n’y ait aucun compromis sur la qualité en ce qui concerne les produits « Made in India », car il était important de donner l’exemple aux autres et de rester fidèle à celui-ci. « Quand ils voient un produit fabriqué en Inde, ils ne doivent avoir aucun doute sur sa qualité », a déclaré le Premier ministre. Il a rappelé à quel point les dirigeants mondiaux présents à la réunion du G-20 à Bali souhaitaient savoir comment les programmes indiens numériques de l’Inde avaient pu créer un impact.

L’un des points forts du discours a été l’accent mis par le Premier ministre sur les villes indiennes de niveau 2 et de niveau 3. « Les aspirations et le potentiel des petites villes indiennes sont élevés… et je veux leur dire qu’elles ne ressentiront pas le manque d’opportunités dont elles ont besoin pour se développer », a-t-il déclaré.

Nouvelles annonces centrées sur la justice sociale et les droits des femmes

L’accent mis par le Premier ministre sur la justice sociale offre un indice clair de l’importance de l’ingénierie sociale dans la campagne du BJP à l’approche de 2024.

Dans une importante campagne de sensibilisation auprès des communautés OBC qui représentent environ 40% de l’électorat du pays, le Premier ministre a annoncé que le Vishwakarma yojna qui sera déployé le 17 septembre aidera les barbiers, les tanneurs, les forgerons et autres.

Ce programme a été annoncé dans le budget et aidera spécifiquement les artisans, les artisans et les travailleurs du travail traditionnel à faire partie des chaînes d’approvisionnement nationales et mondiales. Le programme contrecarrera également les mesures prises par divers gouvernements d’État pour faire progresser le bien-être de l’OBC, telles que le recensement des castes du Bihar, la représentation croissante des OBC par le parti Samajwadi dans les rangs de son parti, la décision du gouvernement du Rajasthan d’augmenter la réservation de l’OBC de 21% à 27%, entre autres.

Le Premier ministre, qui vient d’un milieu OBC, s’est fait un devoir l’année dernière de célébrer le Vishwakarma Jayanti avec des étudiants de l’ITI. Il a déclaré que le nombre de Jan Aushadhi kendras qui proposent des médicaments à des tarifs subventionnés passera de 10 000 à 50 000, ce qui aidera les personnes âgées et les ménages pauvres.

L’annonce de la création de 2 crore lakhpati didis dans les villages, la mention des femmes entrant dans les STEM (Science, technologie, ingénierie et mathématiques), la formation de 15 000 groupes d’entraide de femmes pour faire fonctionner et réparer des drones à des fins agro-technologiques ont été poussés à atteindre aux femmes, un groupe clé de l’électorat dans lequel le Premier ministre a investi.

Un sentiment de sécurité

Le Premier ministre a abordé la question de la sécurité dans son discours et a déclaré que la modernisation des forces armées a ouvert la voie à une meilleure sécurité pour ses citoyens. Le nombre d’activités terroristes et d’attaques maoïstes a considérablement diminué, a-t-il déclaré. « Maintenant, vous ne voyez plus de sacs suspects qui pourraient effrayer les gens… les citoyens ont un sentiment de sécurité maintenant. »

Le Premier ministre a également abordé la question de l’inflation et de l’augmentation des prix des produits de première nécessité, un sujet de préoccupation dans le pays et a déclaré que le gouvernement ferait de son mieux pour y remédier. Ces deux préoccupations sont importantes, car si la sécurité nationale est une force du gouvernement Modi, les inquiétudes concernant la hausse des prix ont laissé le gouvernement sur la défensive, en particulier dans sa démarche pour tendre la main aux pauvres.

Malgré les programmes de protection sociale, des questions sur l’augmentation des prix, en particulier des tomates, ont été posées au gouvernement, et c’était la tentative du Premier ministre de fournir une certaine assurance.

Politique de l’État central

Le Premier ministre a déclaré que son gouvernement avait donné Rs 100 Lakh crore aux États au cours des cinq dernières années, par opposition aux gouvernements précédents qui leur avaient donné Rs 30 Lakh crore. Les aspirations régionales, a-t-il dit, doivent être comprises et renforcées, et chaque État doit se voir offrir des opportunités adéquates. Les allocations pour les maisons pour les pauvres, les subventions à l’urée pour les agriculteurs, les prêts Mudra et l’aide aux MPME ont considérablement augmenté au cours des dix dernières années, car le centre a été investi dans la croissance globale du pays, a-t-il affirmé.

Clivage Nord-Sud, rapport Centre-État, le fédéralisme sont devenus un point de discorde entre les partis d’opposition et le BJP. Des partis tels que DMK, Trinamool ont particulièrement fait campagne contre le Centre pour les avoir privés de fonds centraux. Avec des partis tels que le DMK et le Congrès qui ont insisté sur le fait que l’Inde était une union d’États, c’est aussi une question idéologique pour le BJP qui a mis l’accent sur l’unité civilisationnelle de la nation.

Le Premier ministre a déclaré qu’il était important de considérer le pays comme un seul, à tout moment, car un événement dans un État a un impact sur les autres. « La douleur de Manipur a été ressentie même dans le Maharashtra… Nous sommes un. Bharat doit être un modèle de diversité », a-t-il déclaré dans un message, notamment aux États-Unis.

Politique intérieure

Poursuivant son attaque contre l’opposition, le Premier ministre a de nouveau déclaré que la corruption, la politique menée par la dynastie et l’apaisement sont les principaux obstacles à la démocratie. « Ils écrasent le mérite et les droits des personnes, et doivent être combattus bec et ongles », a-t-il dit, soulignant que la politique dirigée par la dynastie va à l’encontre du concept de « sarvajan hitay sarvajan sukhay », également un slogan utilisé par les partis bahujans tels que BSP pour parler des droits des communautés les plus démunies.

Il a déclaré que son gouvernement avait saisi 20 fois plus de biens de personnes corrompues. « C’est compréhensible que certaines personnes soient en colère contre moi… Nous n’agissons pas pour la caméra. Nous déposons des procès-verbaux, nous combattons les affaires devant les tribunaux pour nous assurer que les corrompus sont punis. Et mon combat contre les corrompus continuera, « , a déclaré le Premier ministre.

De nombreux dirigeants de l’opposition font face à l’examen minutieux des agences d’enquête et en ont fait un point d’éclair politique. Le Premier ministre a déclaré dans son discours qu’il avait été élu parce que les gens avaient confiance en lui, et grâce à sa performance, il a converti « vaada en vishwas » (espoir en confiance). « Vous avez formé le gouvernement et cela m’a donné le courage de réformer », a-t-il déclaré aux gens.

Il a terminé le discours avec une note de confiance que l’année prochaine, le jour I, il reviendra en tant que Premier ministre. « C’est un gouvernement qui fonctionne. C’est une Inde pleine de confiance en soi, qui ne s’arrête pas, ne se fatigue pas et ne perd pas », a-t-il déclaré.

Cet appel, rappel de son cri de guerre en 2019, le récit politique « Naamdaar versus kaamdar » sera probablement au centre de la campagne du BJP pour 2024.