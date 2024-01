Le Premier ministre Modi a donné échec et mat à ceux qui ont refusé l’invitation à la cérémonie de Pran Pratishtha : Sonu Nigam | Actualités du cinéma hindi

Sonu Nigam part pour Ayodhya pour assister à la cérémonie de consécration de Ram Mandir

Chanteur populaire Sonu Nigam a partagé son point de vue sur ceux qui ont décliné l’invitation au Cérémonie Pran Pratishtha . Il s’est dit chanceux de le recevoir.Parlant de quelques dirigeants qui ont décliné l’invitation, il a déclaré à l’ANI : “Ils ont été échec et mat. Ils ont été invités mais s’ils viennent, ce sera difficile pour eux. S’ils ne viennent pas, même dans ce cas, ce serait difficile pour eux. Cela arrive en politique, donc je ne les blâmerai pas. PM Modi leur a donné un échec et mat…”Qualifiant l’ensemble de la cérémonie de moment « d’émotion », il a ajouté : « C’est un moment très émouvant. Je suis heureux qu’il y ait de la joie et de l’enthousiasme dans le monde partout où il y a Sanatana Dharma . C’est formidable de voir cela, que Dieu nous a choisis pour naître à une époque où un tel événement se produit. Je fais partie des chanceux qui ont reçu une invitation…”

Auparavant, acteur Vivek Oberoi a également parlé de Pran Pratishtha cérémonie et dit : « Je suis venu à Ayodhya pour la première fois et j’ai l’impression que si vous respirez ici, « Ram Bhakti » entrera en vous. Il y a tellement d’énergie ici. Les gens sont si heureux. Il y a une vague de ‘bhakti’ ici et il y a beaucoup de curiosité parmi les gens qui Ram Lalla revient à Ayodhya après 500 ans. Je pense que Lord Ram a toujours connecté les gens et la société…”

En parlant de la cérémonie Pran Pratishtha, toutes les dispositions sont prises pour cette occasion spéciale. Le Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust a annoncé dimanche que la cérémonie « Pran Pratishtha » serait marquée par un événement musical éblouissant intitulé « Mangal Dhwani ».

À seulement un jour de la cérémonie Pran Pratishtha du temple Ram à Ayodhya, des gens de tout le pays et du monde arrivent dans la ville.

Rituels védiques pour le Pran-Pratishtha La cérémonie de Ram Lalla à Ayodhya a débuté le 16 janvier, une semaine avant la cérémonie principale.

L’idole de Ram Lalla a été placée jeudi dans la « Garbha Griha » du Temple de Ram au milieu des chants joyeux de « Jai Shri Ram .’

L’idole mesure 51 pouces et pèse 1,5 tonne. L’idole représente Lord Ram comme un enfant de cinq ans debout sur un lotus également fabriqué à partir de la même pierre.

premier ministre Narendra Modi effectuera des rituels marquant le « Pran Pratishtha ». Une équipe de pandits dirigée par le prêtre de Varanasi Lakshmi Kant Dixit présidera les principaux rituels lors de la cérémonie « Pran Pratishtha ».