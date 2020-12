Boris Johnson a confirmé qu’il avait parlé à Emmanuel Macron, le président français, de l’interdiction du fret et des vols par la France au Royaume-Uni provoquant le chaos dans les ports britanniques – Getty Images Europe

La Grande-Bretagne et l’UE se sont rapprochées d’un compromis sur la pêche lundi soir, alors que les députés ont été invités à se préparer à voter sur un accord commercial potentiel mercredi prochain.

Le gouvernement a présenté une proposition de la 11e heure qui verrait le bloc réduire la valeur de ses prises de pêche dans les eaux britanniques d’environ un tiers sur une période de transition de cinq ans, a-t-on affirmé. C’était en baisse par rapport à une demande initiale de réduction de 60 pour cent sur trois ans.

Les négociateurs de l’UE ont demandé une réduction de seulement 25 pour cent sur une transition de sept ans selon les rapports. Le bloc a initialement déposé une réduction de 18% sur 10 ans.

Cependant, un responsable de l’UE a déclaré au Telegraph la dernière offre du Royaume-Uni: « C’est toujours un non de notre part. »

Lundi soir, Boris Johnson a minimisé la perspective d’un accord imminent. Il a confirmé qu’il avait parlé à Emmanuel Macron, le président français, de l’interdiction de fret et de vol de la France sur le Royaume-Uni causant le chaos dans les ports britanniques. Cependant, leur «excellente conversation» ne s’étend pas au sujet des négociations commerciales, a déclaré M. Johnson.

S’exprimant lors d’une conférence de presse télévisée à Downing Street, il a poursuivi: «Nous nous sommes engagés à ne pas tenir compte du Brexit, car cette négociation est menée, comme vous le savez, via la Commission européenne et c’est tout à fait normal, et la position est inchangée.

« Il y a des problemes. Il est essentiel que tout le monde comprenne que le Royaume-Uni doit être en mesure de contrôler complètement ses propres lois et aussi que nous devons être en mesure de contrôler nos propres pêcheries.

Il a déclaré que quitter le marché unique aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce «serait plus que satisfaisant pour le Royaume-Uni».

Une source gouvernementale a riposté contre les informations, publiées pour la première fois par Bloomberg, selon lesquelles le Royaume-Uni était prêt à accepter une réduction de l’UE de la valeur des poissons capturés dans les eaux britanniques d’environ 33%, en disant: «Ce n’est pas juste, ce n’est pas le l’offre et l’UE sont toujours à des kilomètres de ce dont nous avons besoin. »

Cependant, il est également apparu lundi que les ministres ont élaboré des plans de législation, qui feraient un éventuel accord commercial sur le Brexit, pour effacer les deux chambres du Parlement et obtenir la sanction royale en un seul jour la semaine prochaine.

Si un accord est conclu dans les jours à venir, un projet de loi devrait être rédigé dans les 48 heures et sera mis aux voix aux Communes et aux Lords le mercredi 30 décembre, selon des sources gouvernementales.

Toute législation secondaire requise par rapport à l’accord pourrait alors être adoptée le lendemain. Le calendrier serré garantirait que la législation soit adoptée juste avant la date limite de la période de transition du Brexit, qui se terminera à 23 heures le 31 décembre.

Le premier ministre a exclu à plusieurs reprises la prolongation de la période de transition. Les Brexiters conservateurs ont averti le gouvernement qu’ils avaient besoin de temps pour digérer le texte juridique d’un projet de loi.

Un membre éminent du groupe de recherche européen des arch-Brexiters, a déclaré lundi: «Nous ne savons toujours pas s’il y aura un accord à examiner ou non, mais si l’un d’entre eux est convenu, il est d’une importance vitale qu’il soit publié dès que possible par la suite afin que tous les députés aient la possibilité de l’examiner avant le retour de la Chambre.

«Pour sa part, l’ERG, dans cette éventualité, examinera l’accord en détail et tentera de rendre ses conclusions publiques avant le retour de la Chambre.»

Une source gouvernementale a déclaré que même si un accord était conclu de manière imminente, il ne serait présenté à la Chambre des communes que le 30 décembre comme «un geste de bonne volonté» envers les députés qui voudraient autant de temps que possible pour étudier le texte.

«Est-ce bien de ce côté de Noël de le faire si tard? Les députés aimeraient lire la chose en premier. Après Noël, cela lui donnerait un peu de répit et donnerait aux rédacteurs un peu plus de temps pour s’assurer que tout est étanche », a déclaré la source.

Jacob Rees-Mogg, leader de la Chambre des communes, a annoncé lundi que le gouvernement avait l’intention d’autoriser les députés à participer aux débats parlementaires par vidéoconférence – Agence Anadolu

Jacob Rees-Mogg, leader de la Chambre des communes, a annoncé lundi que le gouvernement avait l’intention d’autoriser les députés à participer aux débats parlementaires par vidéoconférence à distance à partir de la prochaine séance.

Les mesures de vote par procuration resteront en place, mais les ministres ne permettront pas le vote électronique, qui a été déployé à la Chambre des lords.

Les appels lancés à la Grande-Bretagne pour prolonger la période de transition au-delà de la fin de cette année en raison de la pandémie de coronavirus ont été rejetés par les ministres lundi.

Grant Shapps, le secrétaire aux Transports, a déclaré qu’un tel acte « ajouterait de l’huile sur le feu » en ajoutant une incertitude supplémentaire.

Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré qu’il serait « inadmissible » d’ajouter une sortie sans accord des accords commerciaux de l’UE aux difficultés actuelles causées par la souche mutante de coronavirus.

La remarque de M. Shapps a également servi de riposte aux eurodéputés qui préféreraient un «statu quo» sur les arrangements actuels si un accord est trouvé avant le 31 décembre, ce qui durerait jusqu’à ce que leur processus de ratification soit terminé.

Cela pourrait prendre jusqu’en février. Bernd Lange, le président de la commission du commerce du Parlement européen, a déclaré: « Nous avons besoin de solutions transitoires. Une prolongation de la période de transition serait préférable. Mais il en faut deux pour danser le tango. Le Royaume-Uni devrait également accepter. »

Le négociateur en chef du Brexit de l’UE, Michel Barnier, a été en contact régulier avec les pays de pêche de l’UE, y compris la France, lors des négociations sur le quota – Agence Anadolu

Le Parlement européen a fixé un autre délai, mercredi à minuit, pour que le Conseil publie ses conditions pour les demandes provisoires. Les diplomates de l’UE ne croient pas qu’une extension ferait autre chose que créer une autre falaise.

Le négociateur en chef de l’UE pour le Brexit, Michel Barnier, a été en contact régulier avec les pays de pêche de l’UE, y compris la France, lors des négociations sur le quota. Ces pays avaient clairement indiqué que renoncer à plus de 25% était « un problème majeur », a déclaré un responsable.

L’UE veut également lier l’accord de pêche à l’accord commercial, ce qui pourrait signifier qu’elle frappera l’économie britannique avec des droits de douane si la Grande-Bretagne devait couper l’accès à ses eaux à l’avenir.

On pense que le Royaume-Uni pourrait accepter que, si les représailles étaient réservées à l’industrie de la pêche, mais des sources de l’UE ont déclaré que l’arbitrage de ces différends restait un point de friction.