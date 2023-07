Le premier ministre met en garde contre les jours difficiles à venir alors que les ordres d’évacuation des incendies de forêt et les alertes augmentent en Colombie-Britannique

L’escalade des incendies de forêt et l’aggravation de la sécheresse en Colombie-Britannique annoncent des temps difficiles à venir, la province et le pays faisant face à la pire saison des incendies en 100 ans, a déclaré le premier ministre David Eby.

Les ordres d’évacuation et les alertes ont été étendus mardi près de plusieurs incendies de forêt dans les régions du nord de la Colombie-Britannique alors que les communautés tentent d’assurer la sécurité des résidents et que le BC Wildfire Service combat un nombre croissant d’incendies.

Eby, à Winnipeg pour une réunion des premiers ministres, a déclaré que de l’aide était en route pour les communautés menacées par les incendies, mais que les mois à venir pourraient voir des conditions inédites depuis un siècle.

Le district régional de Bulkley Nechako a ordonné l’évacuation de plus de propriétés lundi soir près de deux incendies incontrôlables dans la région de Burns Lake, dans le centre de la Colombie-Britannique, dont un incendie de 3,5 kilomètres carrés juste à l’est du village, non loin de l’autoroute 16.

Le district affirme que l’évacuation vise principalement à protéger les infrastructures et à fermer les sentiers récréatifs environnants, tandis que l’autre évacuation, le long de la rive nord du lac François, au sud du lac Burns, affecte désormais environ 60 propriétés menacées par le Parrot Lookout de 20 kilomètres carrés. incendies.

Le site Web d’information d’urgence de la Colombie-Britannique indique qu’environ 150 personnes sont hors de chez elles et des centaines d’autres sont en alerte d’évacuation tandis que le service des incendies de forêt gère près de 330 incendies de forêt actifs dans la province – 47 d’entre eux se sont déclenchés au cours des dernières 24 heures.

« Aux Britanno-Colombiens qui sont impliqués et qui risquent d’être évacués ou qui sont en état d’urgence, nous apportons ces ressources pour vous aider, vous et vos communautés, à combattre ces incendies », a-t-il déclaré.

«Nous nous attendons à de longs jours à venir», a déclaré Eby. tout de suite. »

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, s’adresse aux médias lors de la réunion du Conseil de la fédération des premiers ministres canadiens à l’hôtel Fort Garry à Winnipeg mardi. (John Woods/La Presse Canadienne)

Eby a exprimé sa gratitude envers les pompiers des États-Unis et du Mexique qui sont en « première ligne » pour lutter contre les incendies de forêt avec leurs homologues de la Colombie-Britannique.

Il a déclaré que davantage de pompiers internationaux sont en route vers la Colombie-Britannique et que la province a passé des commandes pour plus d’équipement, en particulier le soutien aérien.

La province a déjà dépensé 200 millions de dollars cette année pour lutter contre les incendies de forêt, a déclaré Eby.

Un pilote du US Forest Service traverse une flaque d’eau en sortant d’un avion à Fort St. John, en Colombie-Britannique, le 5 juillet. (Noah Berger/AP)

De nombreuses zones en « sécheresse importante » : Eby

Au Yukon, les équipages rapportent que le feu de forêt juste à l’ouest de Whitehorse a considérablement augmenté pour atteindre près de huit kilomètres carrés, mais n’est pas plus proche des maisons le long du côté sud de la route de l’Alaska, bien que son flanc sud se dirige vers la vallée de l’Ibex, où une alerte d’évacuation demeure en effet.

Des avertissements de chaleur sont toujours affichés pour le Yukon alors que les températures atteignent 30 ° C à certains endroits, mais Environnement Canada indique que des averses et une tendance au refroidissement sont en cours.

Des orages sont prévus pour une grande partie de l’intérieur de la Colombie-Britannique et de grandes parties de la province et du Yukon devront endurer un ciel brumeux et rempli de fumée au moins pour les prochains jours.

Une grande partie de la Colombie-Britannique est confrontée à des conditions de sécheresse, a déclaré Eby.

« De nombreuses régions de la province connaissent actuellement une sécheresse importante », a-t-il déclaré. « Nous constatons des niveaux de sécheresse dans notre province que nous ne voyons généralement que beaucoup plus tard au cours de l’été. »

Le ministère de la Gestion des urgences et de la préparation au climat de la Colombie-Britannique devrait fournir une mise à jour provinciale sur la sécheresse plus tard cette semaine.