Le Premier ministre malaisien Anwar passe le vote de confiance

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a traversé un vote de confiance lundi, consolidant son leadership après qu’une élection générale le mois dernier n’ait produit aucun vainqueur clair.

Anwar, dont la coalition a mené les élections du 19 novembre avec 82 sièges, a ensuite formé un gouvernement d’union avec plusieurs petits partis rivaux. Mais l’alliance de l’opposition centrée sur la Malaisie de l’ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin, qui compte 74 sièges parlementaires, a mis en doute sa légitimité.

Le vote, convoqué par le gouvernement d’Anwar au début d’une session parlementaire spéciale de deux jours, était une démonstration de force destinée à lever les doutes sur son autorité à gouverner et la stabilité de son administration. Les chefs des partis de son gouvernement se sont mis d’accord vendredi sur un pacte de coopération pour un mandat de cinq ans, lui donnant le soutien de 148 députés, une majorité des deux tiers qu’aucun chef n’a eue depuis 2008.

La motion a été adoptée par un vote à voix simple après un débat entre les législateurs.

Plus tôt, l’opposition avait critiqué une clause du pacte de coopération du gouvernement qui risquait de faire perdre aux législateurs leur siège s’ils ne respectaient pas la ligne, la qualifiant d’inconstitutionnelle et d’oppressante. Les législateurs du gouvernement ont défendu cette décision comme nécessaire pour garantir que le gouvernement ne sera pas mis en danger par l’action de législateurs individuels. La Malaisie a été secouée par l’instabilité politique depuis les sondages de 2018 avec une série de trois Premiers ministres avant qu’Anwar ne prenne le relais en raison de luttes intestines et de défections entre les partis.

Le mandat fort aidera Anwar à traverser un ralentissement économique attendu l’année prochaine, mais il fait face à des défis de taille pour unir une nation polarisée. De nombreux Malais de souche, qui représentent les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie, ont opté pour le bloc de droite de Muhyiddin lors des élections controversées. L’allié pur et dur de Muhyiddin, le Parti islamique pan-malaisien qui soutient la charia, a remporté de manière inattendue 49 sièges pour devenir le plus grand parti du pays, signe de la montée de l’islam conservateur.

Le résultat des élections a vu des querelles politiques et a suscité des incertitudes pendant des jours. Le roi de la nation a initialement proposé un gouvernement d’unité entre Anwar et le bloc de Muhyiddin, mais il a été rejeté par Muhyiddin, qui a affirmé qu’il avait une majorité simple pour gouverner. Mais le monarque a déclaré plus tard qu’il était convaincu qu’Anwar était le candidat susceptible d’avoir le soutien de la majorité.

Plus tôt lundi, le Parlement a observé une minute de silence pour les victimes d’un glissement de terrain meurtrier dans l’État central de Selangor. Au moins 24 personnes, dont sept enfants, sont mortes et neuf autres sont toujours portées disparues après que le glissement de terrain de vendredi a frappé un terrain de camping non autorisé.

The Associated Press