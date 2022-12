Le Premier ministre libyen admet son rôle dans l’extradition du suspect de Lockerbie vers les États-Unis

Dans un discours de 20 minutes, Dbeibah a nommé Mas’ud comme le fabricant de bombes de l’attaque de Lockerbie qui a tué 270 personnes et a déclaré que la Libye « devait effacer la marque du terrorisme du front du peuple libyen ». Il n’a fourni aucune preuve tangible de de ses allégations et n’a pas précisé le rôle de son gouvernement dans la passation de Mas’ud.

Engloutie par plus d’une décennie de guerre civile, la Libye est divisée entre le gouvernement de Dbeibah à Tripoli et un gouvernement rival basé dans l’est de la Libye dirigé par le Premier ministre Fathi Bashagha. Dans l’ouest de la Libye, des milices ont accumulé de vastes richesses et un pouvoir grâce aux enlèvements et à leur contrôle sur le commerce lucratif de la traite des êtres humains dans le pays.