Le Premier ministre libyen admet son rôle dans l’extradition du suspect de Lockerbie vers les États-Unis

BENGHAZI, Libye (AP) – L’un des premiers ministres rivaux de la Libye a admis jeudi que son gouvernement était impliqué dans l’extradition vers les États-Unis d’un ancien officier des renseignements libyens accusé d’avoir fabriqué la bombe qui a abattu le vol Pan Am 103 au-dessus de Lockerbie, en Écosse, en 1988 , tuant tout le monde à bord.

Les autorités américaines ont annoncé dimanche avoir arrêté l’ancien officier du renseignement Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi. Le lendemain, Mas’ud a comparu devant un tribunal fédéral à Washington et a été accusé d’acte de terrorisme international. Les responsables américains n’ont pas expliqué comment il avait été placé en garde à vue.

Dans une émission télévisée jeudi soir, le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah a déclaré que l’extradition de Mas’ud était légale et que son gouvernement coopérait simplement avec un “cadre judiciaire international pour extrader les citoyens accusés”. C’était son premier commentaire sur l’extradition.

Dans un discours de 20 minutes, Dbeibah a nommé Mas’ud comme le fabricant de bombes de l’attaque de Lockerbie qui a tué 270 personnes et a déclaré que la Libye « devait effacer la marque du terrorisme du front du peuple libyen ». Il n’a fourni aucune preuve tangible de aucune de ses allégations et n’a pas précisé le rôle de son gouvernement dans la passation de pouvoir de Mas’ud.

Les États-Unis et la Libye n’ont pas d’accord formel d’extradition.

Les commentaires de Dbeibah sont intervenus un jour après que le procureur général de Libye, Saddiq Al-Sour, a annoncé qu’il y aurait une enquête sur l’extradition de Mas’ud à la suite d’une plainte de la famille du suspect. Le procureur basé à Tripoli n’a fourni aucun détail sur l’enquête.

Mas’ud a été « enlevé » de sa maison familiale à Tripoli par des hommes armés en novembre, selon un communiqué publié par sa famille peu après l’incident présumé. Il n’était pas clair si l’un des membres de la famille avait été témoin de l’enlèvement présumé de Mas’ud.

Dans cette déclaration, la famille a condamné les autorités libyennes pour leur silence sur l’incident et pour toute procédure d’extradition qui pourrait avoir lieu ultérieurement.

Engloutie par plus d’une décennie de guerre civile, la Libye est divisée entre le gouvernement de Dbeibah à Tripoli et un gouvernement rival basé dans l’est de la Libye dirigé par le Premier ministre Fathi Bashagha. Dans l’ouest de la Libye, des milices ont accumulé de vastes richesses et un pouvoir grâce aux enlèvements et à leur contrôle sur le commerce lucratif de la traite des êtres humains dans le pays.

Mardi, Bashagha a qualifié l’extradition de Mas’ud d’illégale et a demandé sa libération immédiate.

L’extradition de Mas’ud a ajouté au mécontentement des Libyens, longtemps frustrés par des années de chaos et de division. Dans des vidéos Facebook publiées jeudi, des habitants de Tripoli ont été vus portant des affiches accusant Dbeibah et ses milices alliées d’être responsables de l’extradition de Masud. Dans des déclarations diffusées jeudi, deux des groupes tribaux influents de Libye ont également condamné cette décision.

Le vol Pan Am à destination de New York a explosé au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie après avoir décollé de Londres le 21 décembre 1988, tuant 259 personnes à bord et 11 autres au sol. Quelque 190 citoyens américains étaient sur le vol à destination de New York.

Une percée dans la longue enquête a eu lieu en 2017 lorsque le ministère américain de la Justice a obtenu une copie d’une interview que Mas’ud, un ancien expert en explosifs des services de renseignement libyens, a donnée aux forces de l’ordre du pays d’Afrique du Nord en 2012. Il était alors en garde à vue. après la chute du règne de plusieurs décennies du colonel Mouammar Kadhafi.

Dans l’interview, Mas’ud a admis avoir construit la bombe utilisée lors de l’attaque contre la Pan Am, ont déclaré des responsables américains. Selon un affidavit du FBI, Mas’ud a déclaré que l’attaque avait été ordonnée par les services de renseignement de Kadhafi.

Mas’ud est le troisième responsable du renseignement libyen inculpé aux États-Unis en lien avec l’attaque de Lockerbie. Il est le premier à comparaître devant un tribunal américain.

L’écrivain de l’Associated Press Jack Jeffery au Caire a contribué à ce rapport.

Rami Musa, Associated Press