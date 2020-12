BEYROUTH (AP) – Le Premier ministre par intérim du Liban ne rencontrera pas le procureur chargé d’enquêter sur l’explosion du port de Beyrouth comme demandé, ont déclaré lundi des personnes proches de l’affaire, ajoutant que le Premier ministre avait déjà donné au procureur toutes les informations dont il disposait.

Le Premier ministre Hassan Diab et trois anciens ministres du Cabinet ont été accusés la semaine dernière par le juge Fadi Sawwan de négligence dans l’explosion massive du 4 août qui a tué plus de 200 personnes, blessé des milliers de personnes et provoqué des destructions généralisées dans la capitale.

L’explosion a été causée par l’inflammation d’un important stock de matières explosives qui avait été stocké au port pendant six ans avec la connaissance de hauts responsables de la sécurité et de politiciens qui n’ont rien fait à ce sujet. Les quatre sont les plus hauts responsables à être inculpés dans l’enquête et devaient être interrogés en tant que défendeurs cette semaine par Sawwan, à commencer par Diab lundi.

Diab, cependant, a rejeté les accusations de «ciblage politique» de la position du Premier ministre et a accusé Sawwan de violer la constitution et de contourner le Parlement. Il a également reçu le soutien des anciens premiers ministres du pays, du haut religieux sunnite du Liban et du groupe militant Hezbollah, un fervent partisan de Diab.

Le Premier ministre libanais doit être un musulman sunnite, selon le système de partage du pouvoir sectaire du pays.

Une personne familière avec l’affaire a déclaré que Diab ne rencontrerait pas Sawwan. Une autre personne a renvoyé les demandes de renseignements sur l’interrogatoire de Diab à une déclaration publiée par le bureau du Premier ministre la semaine dernière. Cette déclaration indique que le premier ministre a informé Sawwan que «Diab a déjà fourni toutes les informations dont il disposait concernant ce dossier, point final.

Ils ont parlé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation.

Diab avait été interrogé par Sawwan en tant que témoin plus tôt, mais il serait maintenant confronté à des questions en tant que défendeur.

Le front uni en faveur du diabète a été perçu par beaucoup comme une tentative de bloquer un précédent qui pourrait conduire à une responsabilisation de haut niveau. Une culture de l’impunité prévaut au Liban depuis des décennies, y compris parmi les élites politiques enracinées. Elle a également favorisé une corruption généralisée qui a contribué à plonger le Liban dans la pire crise économique et financière de son histoire.

Diab, un ancien professeur d’université qui s’est présenté comme un réformateur parmi la classe politique largement corrompue du Liban, a été critiqué par certains militants pour avoir refusé de comparaître devant Sawwan lundi.

L’avocat des droits de l’homme Nizar Saghieh a tweeté que Diab, comme d’autres politiciens, tente «d’échapper à la responsabilité en se cachant derrière sa secte».

L’ancien ministre des Finances Ali Hassan Khalil et l’ancien ministre des Travaux publics Ghazi Zeiter ont déclaré au quotidien Al-Akhbar qu’ils ne se présenteraient pas non plus aux interrogatoires. Tous deux sont membres du parlement et la législature devra lever leur immunité parlementaire. Il n’était pas clair si l’ancien ministre des Travaux publics Youssef Fenianos se présenterait au bureau de Sawwan.

Dans un geste stupéfiant, le juge Sawwan a déposé jeudi les accusations contre Diab et les trois anciens ministres, les accusant de négligence ayant entraîné la mort de centaines de personnes.

Les hauts responsables de la sécurité et les politiciens étaient au courant depuis des années du nitrate d’ammonium stocké dans un entrepôt du port et n’ont rien fait pour l’enlever ou le détruire.

Diab, qui est soutenu par le Hezbollah et ses alliés politiques, a démissionné six jours après l’explosion, mais reste à son poste à titre intérimaire, les responsables libanais n’ayant pas réussi à s’entendre sur un nouveau gouvernement.

La décision de Sawwan d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accuser des représentants du gouvernement est intervenue après avoir envoyé une lettre et des documents au Parlement le mois dernier, informant les législateurs de graves soupçons concernant des représentants du gouvernement et leur demandant d’enquêter. Les législateurs ont répondu en disant que les documents qu’ils avaient reçus ne faisaient état d’aucune faute professionnelle.