Un procureur libanais a inculpé le premier ministre par intérim du pays Hassan Diab et trois anciens ministres pour négligence dans une enquête sur l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth.

Diab a démissionné de son poste de Premier ministre quelques jours après l’explosion à la suite de vives critiques, mais reste en fonction jusqu’à ce que son remplaçant Saad Hariri puisse former un nouveau gouvernement.

Les mises en accusation portées jeudi, quatre mois après la tragédie, sont les premières contre des politiciens.

Fadi Sawan a porté plainte pour imprudence et négligence qui ont conduit à l’explosion contre Diab, l’ancien ministre des Finances Ali Hassan Khalil Finance, ainsi que Ghazi Zaayter et Youssef Fenianos, qui avaient tous deux dirigé le ministère des Travaux publics et des Transports.

Le juge Sawan, qui est en charge de l’enquête, commencerait à interroger Diab lundi.

Sa décision déclare que les ministres avaient reçu plusieurs avertissements écrits concernant le stockage de nitrate d’ammonium et « n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’explosion dévastatrice et les énormes dégâts ».

Le bureau du Premier ministre a immédiatement répondu aux accusations, affirmant que Diab avait « la conscience tranquille ».

« Il est sûr que ses mains sont propres et qu’il a traité l’affaire … de manière responsable et transparente », a-t-il ajouté. « Ce ciblage surprenant va au-delà de l’individu et attaque le [prime minister’s] Bureau. »

L’explosion du port de Beyrouth le 4 août a été déclenchée par un incendie dans un entrepôt, qui stockait des tonnes de nitrate d’ammonium depuis des années.

Plus de 200 personnes ont été tuées et 6 500 blessées dans l’explosion, qui a endommagé de larges pans de la capitale.

Quelques heures après l’explosion, Diab a dénoncé les conditions de stockage de la cargaison de nitrate d’ammonium.

L’envoi était arrivé au port de Beyrouth en novembre 2013 sur un navire battant pavillon moldave.

Les autorités libanaises avaient affirmé après l’explosion que 25 personnes, dont des fonctionnaires du port et des douanes, avaient été arrêtées au cours de l’enquête, mais n’avaient publié aucune conclusion sur les responsables.