BEYROUTH (AP) – Le Premier ministre par intérim du Liban a déclaré mardi qu’il avait été choqué d’apprendre qu’il était accusé de négligence dans l’explosion du port du 4 août, affirmant qu’il avait fait tout son possible pendant son bref mandat, au cours duquel il avait appris l’existence de produits chimiques dangereux Le port.

Dans une interview accordée à l’Associated Press, Hassan Diab a décrit avoir été distingué et inculpé alors que d’autres en savaient plus, qualifiant cela de «diabolique». Il a insisté sur le fait que le juge d’instruction doit passer par le Parlement pour l’interroger davantage, maintenant qu’il a été inculpé.

Le procureur libanais enquêtant sur l’horrible explosion de l’été dernier dans le port de Beyrouth a déposé des accusations contre Diab et trois anciens ministres au début du mois, les accusant de négligence qui a entraîné la mort de centaines de personnes.

Les accusations ont provoqué une tempête politique au Liban et Diab et d’autres ministres ont refusé de comparaître devant le juge pour être interrogé en tant que défendeurs, qualifiant les accusations de motivations politiques et sélectives.

Deux des anciens ministres ont contesté l’autorité du juge Fadi Sawwan, appelant à ce qu’il soit retiré de l’enquête et nommé un nouveau juge. Le défi a provoqué une pause dans l’enquête qui a jeté le doute sur le sort de l’enquête sur l’explosion qui a tué plus de 200 personnes et détruit des parties de Beyrouth.

«M’interroger n’est pas un problème, il (le juge) est invité à le faire. Mais être accusé est un tout autre jeu de balle », a déclaré Diab.

L’explosion catastrophique a été causée par l’inflammation d’un important stock de nitrate d’ammonium qui – il s’est produit plus tard – avait été stocké au port pendant six ans avec la connaissance des hauts responsables de la sécurité et des politiciens qui n’ont rien fait à ce sujet. Ils comprennent des hauts responsables de la sécurité, le commandement de l’armée, le président et d’anciens premiers ministres. L’explosion a tué plus de 200 personnes et en a blessé des milliers, dévastant de grandes parties de la capitale Beyrouth.

Le défi de la convocation du juge Sawwan est enraciné dans des interprétations disparates sur qui a le pouvoir d’interroger les ministres et les chefs de gouvernement. Selon la constitution libanaise, un conseil distinct composé de juges et de politiciens et mis en place par le parlement est chargé de juger les ministres et les premiers ministres pour crimes de haute trahison, manquement au devoir et violation de la constitution – un organe qui n’a jamais été activé par le parlement. .

La décision de Sawwan d’exercer son pouvoir discrétionnaire en accusant les représentants du gouvernement est intervenue après qu’il a envoyé une lettre et des documents au parlement le mois dernier, informant les législateurs de graves soupçons concernant des représentants du gouvernement et leur demandant d’enquêter. Les législateurs ont répondu en disant que les documents qu’ils ont reçus ne faisaient état d’aucune faute professionnelle.

Mardi, Diab – qui a volontairement donné un affidavit à Sawwan en septembre – l’a défié de présenter toute preuve qui l’incrimine au Parlement.

Diab a déclaré qu’il avait découvert pour la première fois les matières potentiellement dangereuses au port d’un conseiller qui en avait entendu parler lors d’un dîner informel le 3 juin. Il a déclaré que deux heures plus tard, il avait reçu un ensemble d’informations différent, après quoi il avait demandé un dossier détaillé. lui être présenté dans les deux jours.

Diab a déclaré qu’il avait fallu plus d’un mois et demi pour terminer le dossier. La première lettre qu’il a officiellement reçue remonte au 22 juillet et il en a immédiatement agi avec les autorités concernées et a programmé une visite du port. Mais il a dit qu’il avait annulé après avoir appris que les produits chimiques stockés étaient des engrais. Le nitrate d’ammonium est très explosif lorsqu’il se décompose, mais il est principalement utilisé en agriculture comme engrais à haute teneur en azote.

«Je respecte le système judiciaire mais je respecte aussi la constitution, qui est avant tout. Et en tant que tel, si vous voulez me facturer, envoyez vos dossiers au parlement et je pourrai être inculpé là-bas », a déclaré Diab. Il a dit qu’il ne savait pas pourquoi il avait été choisi parmi les anciens premiers ministres qui ont passé plus d’années au pouvoir, le qualifiant de «stupéfiant» et de «diabolique».

«Quelqu’un qui est venu combattre la corruption dès le premier jour … quelqu’un d’indépendant comme moi, avec des mains propres comme moi, je ne sais pas pourquoi ils me visent de cette façon», a-t-il déclaré.

Ancien professeur à l’Université américaine de Beyrouth, Diab a été nommé Premier ministre il y a un an après avoir reçu le soutien du puissant groupe Hezbollah et de ses alliés. Il a démissionné à la suite de l’explosion du 4 août mais reste à son poste en tant que gardien, les responsables libanais n’ayant pas réussi à s’entendre sur un nouveau gouvernement.

Diab a exhorté le juge à se concentrer sur les raisons pour lesquelles le navire transportant le nitrate d’ammonium a été autorisé à entrer au Liban en premier lieu et qui l’a autorisé à y rester pendant six ans. Il a également déclaré qu’une enquête du FBI sur l’explosion avait révélé qu’elle était causée par 500 tonnes de nitrate d’ammonium.

«Où est passé le reste?» il a demandé un stock estimé à 2 750 tonnes.

Le FBI, qui a aidé le Liban dans l’enquête, n’a pas rendu ses conclusions publiques et les allégations de nitrates manquants n’ont pas pu être confirmées indépendamment par l’AP.

Diab, dans l’interview, a appelé les politiciens libanais à former d’urgence un nouveau gouvernement pour mettre fin à la crise économique et financière du pays, qui a été aggravée par l’explosion.

«Ils (les politiciens) se comportent toujours comme s’il n’y avait pas de problème dans le pays. … Nous sommes dans une catastrophe. Peu importe qui prend quel ministère, nous devons tous travailler ensemble et oublier les conflits politiques », a-t-il déclaré.

Diab a déclaré qu’il espère qu’une nouvelle administration américaine dirigée par le président élu Joe Biden aidera à «remuer les choses» et aidera le pays à former un gouvernement de manière positive.

L’écrivain d’Associated Press Sarah El Deeb à Beyrouth a contribué au reportage.