Najib Mikati a appelé la communauté internationale à condamner les « horribles massacres israéliens »

Le Premier ministre libanais Najib Mikati a annulé ses projets de participer à la session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York la semaine prochaine en raison d’une vague d’explosions meurtrières, largement imputées à Israël.

Mardi et mercredi, des milliers d’appareils de communication électronique utilisés par les membres du groupe militant Hezbollah ont explosé simultanément à travers le Liban, tuant près de 40 personnes et en blessant quelque 3 000 autres, dont des militants et des civils.

Bien que Jérusalem-Ouest n’ait ni confirmé ni nié son implication, plusieurs médias ont rapporté que l’agence d’espionnage israélienne Mossad était responsable d’avoir installé des téléavertisseurs portables et des talkies-walkies avec des explosifs.

Les explosions ont été suivies d'attaques de roquettes transfrontalières du Hezbollah et de frappes aériennes israéliennes au Liban.















Dans un communiqué publié samedi, Mikati a exhorté la communauté internationale à condamner « d’horribles massacres israéliens ».

« À la lumière des développements liés à l’agression israélienne contre le Liban, j’ai décidé d’annuler mon voyage », il a déclaré. « Il n’y a pas de priorité à l’heure actuelle qui surpasse la fin des massacres commis par l’ennemi israélien et des multiples types de guerres qu’il mène. »

Les responsables israéliens ont réitéré cette semaine que l’État juif chercherait par tous les moyens à empêcher le Hezbollah de tirer des roquettes sur le nord d’Israël. L’armée israélienne et le Hezbollah échangent des tirs transfrontaliers depuis octobre 2023, lorsqu’un raid mené par le Hamas en Israël a déclenché la guerre en cours à Gaza.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé mercredi une « nouvelle phase de la guerre » contre le Hezbollah, promettant de « continuer à agir pour saper les capacités et nuire » le groupe armé basé au Liban.

Plusieurs pays, dont la Russie et la Chine, ainsi que l’ONU, ont condamné l’utilisation indiscriminée d’appareils de communication électronique comme pièges. Volker Turk, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a appelé à une enquête urgente sur cette affaire.