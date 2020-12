M. Diab a nié les allégations dans une déclaration jeudi, affirmant que «ses mains sont propres» et suggérant que le juge n’avait pas le pouvoir d’inculper un Premier ministre. Une déclaration distincte du bureau des médias de M. Diab a accusé le juge de violer la Constitution en contournant le Parlement dans ses dernières actions.

Le juge d’instruction, Fadi Sawan, a déclaré les quatre hommes suspects et prévoit de les interroger la semaine prochaine, une escalade significative dans l’enquête de l’État qui cible les fonctionnaires actuels et anciens qui, beaucoup craignaient, étaient trop puissants pour être tenus pour responsables.

BEYROUTH, Liban – Le juge libanais enquêtant sur l’explosion massive dans le port de Beyrouth a accusé le Premier ministre par intérim, Hassan Diab, et trois anciens ministres de négligence dans l’explosion qui a tué au moins 200 personnes, ont déclaré jeudi deux personnes informées de l’enquête. .

L’explosion a été la plus importante de l’histoire du Liban, détruisant une partie de la capitale. Elle a été causée par la combustion de 2 750 tonnes de produits chimiques dangereux qui avaient été stockés dans des conditions dangereuses dans le port pendant des années.

Les citoyens en colère considèrent l’explosion emblématique de la mauvaise gestion et de la corruption qui ont longtemps entravé le pays.

Les trois anciens ministres désormais inculpés sont un ancien ministre des Finances, Ali Hassan Khalil; et deux anciens ministres des transports et des travaux publics, Ghazi Zaiter et Youssef Finianos, selon les deux personnes au courant de l’enquête, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à divulguer les informations.