L’approche d’Albin Kurti pourrait entraîner de « grands conflits » dans la province séparatiste, a déclaré le président serbe

Les tensions dans la province séparatiste du Kosovo en Serbie pourraient devenir incontrôlables en raison des actions de son Premier ministre, Albin Kurti, a averti le président serbe Aleksandar Vucic dans une interview publiée dimanche au milieu de violents affrontements entre la police locale et les manifestants serbes.

S’adressant à la chaîne de télévision serbe Pink, Vucic a déclaré que « La situation la plus difficile au Kosovo-Metohija est encore à venir. Quelque chose que nous n’avons pas vu jusqu’à présent, tout cela grâce aux actions provocatrices et au comportement terriblement irresponsable d’Albin Kurti.

Le dirigeant serbe a poursuivi en disant qu’il était « peur de l’insécurité générale, de l’instabilité » et de « gros conflits » dans la province séparatiste.

« Je sais que cet autre [Kurti]qui a tout causé, ne veut pas prendre sa retraite pour gagner sa vie, car il aspire et rêve d’être un [Ukrainian President Vladimir] Zelensky », il ajouta.

Vucic a noté qu’il avait été contacté par plusieurs émissaires européens qui ont exprimé leur inquiétude quant à la situation actuelle au Kosovo, qui a été marquée par de violents affrontements entre la police locale et les Serbes de souche, qui constituent la majorité dans la partie nord de la région.

Les forces de l’ordre ont tiré des gaz lacrymogènes dans l’une des municipalités pour disperser les manifestants qui avaient tenté d’empêcher un maire albanais nouvellement élu d’entrer dans son bureau, faisant plusieurs blessés.

Les troubles sont survenus après que les Serbes locaux ont pour la plupart boycotté les élections dans quatre municipalités du nord, qui ont enregistré un taux de participation total de seulement 3,47 %, arguant qu’ils ne travailleraient pas avec de nouveaux maires de partis albanais ethniques qui ne représentent pas leurs intérêts.

Au milieu des affrontements, la Serbie a placé son armée en état d’alerte maximale, rapprochant certaines unités de la frontière de la région. Le ministre de la Défense, Milos Vucevic, a déclaré que « il est clair que la terreur contre la communauté serbe au Kosovo est en cours. »

Pendant ce temps, un certain nombre de pays occidentaux, dont les États-Unis, la France, l’Italie, l’Allemagne et la Grande-Bretagne, ont lancé une réprimande publique étonnamment sévère à l’encontre du Kosovo, condamnant l’usage de la force et appelant les autorités locales à « de prendre immédiatement du recul et de désamorcer. »

Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008 avec le soutien des États-Unis et de nombre de ses alliés. La région séparatiste n’est pas reconnue par plusieurs pays, dont la Russie, la Chine et la Serbie elle-même.