Le premier ministre Justin Trudeau assistera à une veillée sur l’accident d’autobus de la garderie de Laval

Le premier ministre Justin Trudeau se rend à Laval, au Québec. jeudi soir pour assister à une veillée aux chandelles organisée pour commémorer les victimes de l’accident mortel du bus de la garderie.

Un rassemblement communautaire est organisé dans la banlieue nord de Montréal où le drame s’est produit mercredi matin. Deux enfants, tous deux âgés de quatre ans, ont été tués peu après 8 h 30 lorsqu’un autobus de la ville a percuté le devant d’une garderie.

Six autres enfants ont été blessés et transportés d’urgence dans les hôpitaux de la région.

Le maire de la ville, Stéphane Boyer, a annoncé sur Twitter que la veillée se tiendrait à 18h30 à l’église Sainte-Rose-de-Lima, la même église où les habitants se sont réunis pour se consoler mercredi soir suite à l’accident.

“La solidarité est notre force à Laval, même face à l’horreur et à l’insensé”, lit-on dans un tweet de Boyer, qui précise que le rassemblement se tiendra “pour tous ceux qui souhaitent rendre hommage et offrir leur soutien aux familles touchées”. par la tragédie.

La solidarité fait notre force à Laval, même devant l’horreur et l’insensé. Une veillée à la chandelle se tiendra ce soir, à compter de 18h30, à l’église Sainte-Rose-de-Lima pour tous ceux qui souhaitent se soigner et offrir leur soutien aux familles touchées par le drame. —Stéphane Boyer (@StphanBoyer) 9 février 2023

Christopher Skeete, député québécois du district Sainte-Rose où est située la garderie, prévoit également être présent, ainsi que la ministre de la Famille Suzanne Roy.

Plus tôt jeudi matin, le premier ministre François Legault et les chefs de tous les partis d’opposition à l’Assemblée nationale étaient à Laval pour déposer des fleurs sur un site commémoratif et rendre hommage aux familles des victimes.



Ceci est une histoire en développement qui sera mise à jour.