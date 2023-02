Le premier ministre Justin Trudeau assiste à une veillée sur l’accident d’autobus de la garderie de Laval

Un jour après qu’un autobus de la ville a percuté un Laval, au Québec. garderie et tué deux enfants, le premier ministre Justin Trudeau a assisté à une veillée jeudi soir pour montrer son soutien aux familles « réfléchissant à l’absurdité de cette tragédie ».

“C’est inimaginable”, a déclaré le premier ministre à propos de l’attaque qui a également fait plusieurs blessés parmi les enfants dans la banlieue nord de Montréal.

Trudeau a assisté à la veillée à l’église Sainte-Rose-de-Lima, la même église où les résidents se sont rassemblés pour se consoler mercredi soir après l’accident.

“C’est le moment de réfléchir à la perte incroyable que ressentent les familles en ce moment”, a déclaré Trudeau

“Les premiers intervenants ont répondu comme les héros qu’ils sont. Nous pensons à eux alors qu’ils luttent avec ce qu’ils devaient faire et ce qu’ils devaient voir. Nous pensons à toutes les personnes qui se sont précipitées pour aider et pensons à la communauté en ce moment. ici à Laval et à travers la province à travers le pays, s’unissant pour être là les uns pour les autres, pour se soutenir pendant les jours, les mois et les années de deuil et de guérison à venir.”

Deux enfants, tous deux âgés de quatre ans, ont été tués peu après 8 h 30 lorsqu’un autobus de la ville a percuté la façade de la Garderie éducative Sainte-Rose. Six autres enfants ont été blessés et transportés d’urgence dans les hôpitaux de la région. Le chauffeur de bus de 51 ans a été arrêté et fait face à deux chefs de meurtre au premier degré et à sept autres chefs d’accusation liés à l’accident.

Les gens assistent à une veillée dans une église près du site d’une garderie où deux enfants ont perdu la vie après qu’un autobus de la ville s’est écrasé dans le bâtiment à Laval, au Québec, le jeudi 9 février 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Graham Hughes

Le maire de la ville, Stéphane Boyer, était également présent au rassemblement communautaire et s’est joint au premier ministre pour déposer des fleurs et observer un moment de silence à un mémorial à l’entrée de l’église.

“Tout ce que nous pouvons faire, c’est être là les uns pour les autres et c’est ce que font les gens de cette communauté, c’est ce que font les gens à travers le pays”, a déclaré Trudeau.

Boyer et Trudeau ont partagé leurs condoléances avec des dizaines de personnes à l’extérieur de l’église lors d’une tempête de neige. Le couple a également partagé quelques mots avec les personnes en deuil, dont certaines ont été témoins de la tragédie.

“Nous ne pouvons pas faire grand-chose en tant qu’élus à part montrer notre soutien”, a déclaré Boyer à la foule, qui comprenait de jeunes enfants, des voisins et des premiers intervenants qui ont été appelés sur les lieux.

Les gens se rassemblent pour une veillée dans une église près du site d’une garderie où deux enfants ont perdu la vie après qu’un autobus de la ville s’est écrasé dans le bâtiment à Laval, au Québec, le jeudi 9 février 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Peter McCabe

Les responsables ont exhorté la communauté à rechercher un soutien psychologique à la suite de l’incident dévastateur.

“N’hésitez pas si vous avez besoin d’aide”, a déclaré Boyer à un homme lors de la veillée qui a déclaré qu’il avait un enfant qui fréquentait la garderie. “Il pourrait y avoir une détresse post-traumatique avec votre enfant plus tard. Voyez ce que vous pouvez faire pour l’aider.”

Les personnes touchées par le drame peuvent appeler la ligne Info-Santé de Québec en composant le 811 et en choisissant l’option 2. Une ligne de soutien familial est également disponible en composant le 1-855-336-8568.

Un psychologue a recommandé de parler plus tôt aux enfants affectés et de leur faire savoir qu’il est normal de parler des émotions qu’ils ressentent.

“Vous ne voulez pas être dans une situation où l’enfant est triste, inquiet ou anxieux et ne sait pas comment en parler ou comment le gérer”, Nafissa Ismail, professeure à l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa , a déclaré dans une entrevue avec La Presse Canadienne.

Le député québécois Pierre Paul-Hus a assisté à la vigile au nom du Parti conservateur fédéral du Canada. “C’est impensable”, a-t-il déclaré, faisant écho aux appels d’autres élus pour que les gens obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour traverser cette perte tragique.

« C’est important de demander de l’aide. L’aide psychologique est la priorité en ce moment », a déclaré le député de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles.

Christopher Skeete, le député québécois du quartier Sainte-Rose où est située la garderie, était aussi là pour manifester son appui.

Plus tôt jeudi matin, le premier ministre François Legault et les chefs de tous les partis d’opposition à l’Assemblée nationale étaient à Laval pour déposer des fleurs sur un site commémoratif et rendre hommage aux familles des victimes.