Le premier ministre Justin Trudeau assiste à l’intronisation de la reine et rencontre le roi Charles III

LONDRES –

Le premier ministre Justin Trudeau s’est arrêté pour voir le cercueil de la reine Elizabeth et a rencontré le roi Charles III à Londres samedi, alors que des gens du monde entier se rassemblent avant les funérailles de la reine.

La famille royale a confirmé que le roi Charles avait rencontré Trudeau ainsi qu’Anthony Albanese d’Australie, Philip Davis des Bahamas, Andrew Holness de Jamaïque et Jacinda Ardern de Nouvelle-Zélande.

Le communiqué de presse comprenait une photo de Trudeau et du roi Charles assis devant une cheminée.

Le bureau du roi a également confirmé qu’il avait rencontré des gouverneurs généraux du monde entier lors d’un déjeuner-réception.

Trudeau et son épouse, Sophie Grégoire-Trudeau, ont assisté à la cérémonie d’intronisation de la reine plus tôt dans la journée et ont signé un livre de condoléances pour le défunt monarque.

Des images en direct de Westminster Hall ont brièvement montré Trudeau et sa femme alors qu’ils s’arrêtaient devant le cercueil drapé du drapeau de la reine.

Trudeau est l’un des dizaines de dirigeants mondiaux qui sont à Londres avant les funérailles royales de lundi.

La délégation du Canada à Londres comprend également la gouverneure générale Mary Simon et son mari, les anciens gouverneurs généraux Michaelle Jean et David Johnston, ainsi que les anciens premiers ministres Kim Campbell, Jean Chrétien, Paul Martin et Stephen Harper.

Des dirigeants canadiens des Premières nations, des Inuits et des Métis assisteront également aux funérailles, tout comme plusieurs récipiendaires de l’Ordre du Canada, dont l’ancien nageur Mark Tewksbury et l’actrice Sandra Oh.

Les dirigeants mondiaux et les membres du public convergent vers Londres avant les funérailles de lundi.

Samedi, on pouvait déjà voir des gens installer des chaises de camping pour délimiter des emplacements privilégiés le long de la route bordée de drapeaux menant au palais de Buckingham, où le cercueil de la reine passera dans une procession militaire après les funérailles de lundi.

Les foules étaient également nombreuses autour du palais de Buckingham et de Green Park, où les gens ont rendu des hommages floraux à la reine.

La porte de Green Park a été fermée samedi matin, ce qui a semé la confusion alors que des centaines de personnes se sont retrouvées coincées dans un passage étroit à l’extérieur de la barricade.

Le ministère gouvernemental du numérique, de la culture, des médias et des sports a également annoncé samedi après-midi que la file d’attente pour que les membres du public voient la reine allongée dans l’état durait jusqu’à 11 heures à partir de 17 heures, contre 24 heures plus tôt dans la journée.

La ligne accessible, pour les personnes à mobilité réduite, a été définitivement fermée après avoir atteint sa capacité, a tweeté le département.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 septembre 2022.