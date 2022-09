Le premier ministre Justin Trudeau assiste à la cérémonie d’intronisation de la reine Elizabeth à Londres

LONDRES –

Le premier ministre Justin Trudeau s’est arrêté pour voir le cercueil de la reine Elizabeth avant une rencontre avec le roi Charles III à Londres.

Des images en direct de Westminster Hall ont brièvement montré Trudeau et sa femme, Sophie Grégoire-Trudeau, alors qu’ils s’arrêtaient devant le cercueil drapé du drapeau de la reine.

Trudeau est l’un des dizaines de dirigeants mondiaux qui sont à Londres avant les funérailles royales de lundi.

Selon son agenda, Trudeau signera un livre de condoléances pour le monarque avant d’avoir une audience avec le roi Charles III plus tard dans la journée.

La délégation du Canada à Londres comprend également la gouverneure générale Mary Simon et son mari, les anciens gouverneurs généraux Michaelle Jean et David Johnston, ainsi que les anciens premiers ministres Kim Campbell, Jean Chrétien, Paul Martin et Stephen Harper.

Des dirigeants canadiens des Premières nations, des Inuits et des Métis assisteront également aux funérailles, tout comme plusieurs récipiendaires de l’Ordre du Canada, dont l’ancien nageur Mark Tewksbury et l’actrice Sandra Oh.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 septembre 2022.