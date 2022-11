Le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole lors de l’enquête sur la Loi sur les urgences — voici ce que nous avons appris

La partie des témoignages en direct de la Commission d’urgence de l’ordre public s’est terminée vendredi lorsque le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole. Sa comparution très attendue devant la commission d’enquête a offert de nombreux moments révélateurs et des critiques pointues.

La commission a été lancée pour examiner l’invocation par le gouvernement de la loi sur les mesures d’urgence pour gérer les manifestations contre le mandat anti-vaccin qui ont envahi les rues du centre-ville de la capitale nationale l’hiver dernier.

Comme l’a souligné l’avocate de la commission, Shantona Chaudhury, vendredi matin, la commission avait entendu des montagnes de preuves avant vendredi, mais il manquait une perspective importante – celle du premier ministre qui a invoqué la loi sur les mesures d’urgence en février.

Voici cinq points clés de son témoignage.

Le ‘Kraken’ s’est-il déchaîné ?

Une série de questions de Chaudhury portait sur la question de savoir si le Premier ministre craignait qu’invoquer la loi, même pour une courte période, rende les futurs gouvernements plus susceptibles de l’utiliser.

“Mais vous inquiétez-vous de l’aspect vannes de tout cela, qu’après avoir fait cela, vous avez maintenant peut-être libéré le Kraken?” elle a demandé au premier ministre.

Citant des manifestations passées de groupes autochtones et environnementaux, Chaudhury a déclaré que l’acte de protestation est souvent une affaire désordonnée qui peut impliquer une interférence avec des infrastructures essentielles.

« Alors qu’est-ce qui empêche ceci d’être utilisé contre cela ? elle a demandé.

En réponse, Trudeau a déclaré que l’invocation de la loi n’était pas quelque chose que son gouvernement était impatient de faire.

« C’était nécessaire » : Trudeau défend la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence Au cours de son témoignage devant l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence, on demande au premier ministre Trudeau si l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence ouvrira les « vannes » et encouragera une utilisation future.

Trudeau a déclaré que les futurs gouvernements “sont susceptibles d’examiner cette expérience” et de décider qu’il ne vaut pas la peine d’invoquer la loi – bien que des lois soient en vigueur pour guider son utilisation et garantir le respect des seuils.

“Ce serait [a] pire chose à dire pour moi, même si les seuils sont atteints, même si c’est nécessaire et nécessaire, nous n’allons pas le faire parce que quelqu’un pourrait en abuser ou en abuser dans les années à venir”, a-t-il déclaré.

“Lorsqu’il y a une urgence nationale et de graves menaces de violence contre les Canadiens, et que vous avez un outil que vous devriez utiliser, comment pourrais-je l’expliquer à la famille d’un policier qui a été tué ?

“Ou une grand-mère qui s’est fait écraser en essayant d’arrêter un camion ou… un manifestant qui a été tué ?”

Critique du plan OPS du 13 février

Le premier ministre a été dédaigneux lorsqu’on l’a interrogé sur un plan du Service de police d’Ottawa (SPO) pour éliminer les manifestations.

Comme la commission l’avait entendu précédemment, le Service de police d’Ottawa, la Police provinciale de l’Ontario et la GRC s’étaient réunis pour élaborer un plan opérationnel vers le 13 février.

“Nous avons entendu dans des témoignages ici qu’il y avait un plan le 13 que le Service de police d’Ottawa avait élaboré”, a-t-il déclaré. “Je recommanderais aux gens de jeter un coup d’œil à ce plan réel, qui n’était pas du tout un plan.”

Trudeau dit que la police d’Ottawa n’avait aucun plan pour mettre fin à la manifestation du convoi Lors de son témoignage à l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence, le premier ministre a souligné la faiblesse de la planification des services de police d’Ottawa pour mettre fin aux manifestations du convoi.

Trudeau a déclaré que le plan impliquait l’utilisation d’agents de liaison pour réduire “un peu” le périmètre de la manifestation à Ottawa, mais que les principales caractéristiques du plan – telles que la manière dont les policiers seraient déployés et les ressources nécessaires – restaient “à déterminer”. plus tard.”

“Ce n’était pas, même dans les descriptions les plus généreuses, un plan sur la façon dont ils allaient mettre fin à l’occupation à Ottawa”, a-t-il déclaré.

Revoir le plan ? ‘Nous ne pouvons pas’

Sujit Choudhry, avocat de la Fondation de la constitution canadienne, n’a pas laissé les commentaires du premier ministre sur le plan de la FPO sans être contestés.

Pointant vers le plan il a noté que le document avait été fortement expurgé.

“Il est de votre pouvoir légal de demander à votre avocat de supprimer ces expurgations dans l’intérêt de la transparence de cette commission”, a-t-il déclaré. “Monsieur, voudriez-vous reconsidérer cette demande?”

Le gouvernement du Canada s’est opposé à la question de Choudhry, arguant que toute décision de lever ces expurgations devrait être soigneusement examinée.

“Premier ministre, puis-je vous le dire de cette façon?” demanda Choudhry. “Vous avez dit que nous devrions lire le plan, mais je pense que vous conviendrez que nous ne pouvons pas.”

Trudeau dit que l’interprétation de 2 actes compte

Trudeau a également parlé du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), de son état d’esprit et des défis auxquels il a été confronté lors des manifestations.

Dans une entrevue avec l’avocat de la commission qui a eu lieu avant de témoigner en personne, Trudeau a déclaré que le SCRS n’avait pas “les bons outils, le mandat ou même l’état d’esprit” pour faire face aux manifestants.

Un point de discorde clé au cours de l’enquête a trait à la façon dont les lois canadiennes – en particulier la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur les mesures d’urgence – définissent les menaces à la sécurité nationale.

Trudeau explique le raisonnement derrière l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré à l’avocat de la Commission que la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence a été prise sur la base de la définition de celle-ci qui stipule qu’il y avait «des activités soutenant les menaces ou des actes de violence grave, menace de violence grave, à des fins politiques ou idéologiques .’

La déclaration d’une urgence d’ordre public en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence repose sur la définition des menaces à la sécurité du Canada contenue dans la Loi sur le SCRS.

Cette définition cite le préjudice causé dans le but d’atteindre un « objectif politique, religieux ou idéologique », l’espionnage, l’ingérence étrangère ou l’intention de renverser le gouvernement par la violence.

Dans un témoignage antérieur à l’enquête, le chef du SCRS a déclaré qu’il ne croyait pas que la manifestation répondait à la définition d’une menace à la sécurité nationale en vertu de la Loi sur le SCRS – mais a déclaré que la définition de la Loi sur les mesures d’urgence était plus large.

Chaudhury a pressé le premier ministre de déclarer si les manifestations constituaient une telle menace en vertu de la Loi sur le SCRS.

La police forme une ligne contre les manifestants du convoi à Ottawa le 19 février 2022. (Evan Mitsui/CBC)

“Ces mots dans la Loi sur le SCRS sont utilisés pour que le SCRS détermine qu’il a le pouvoir d’agir contre un individu, un groupe ou un complot spécifique … par exemple”, a déclaré Trudeau.

Mais la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence incombe en fin de compte au gouvernement, et non au SCRS, a-t-il déclaré.

Et bien qu’une loi s’appuie sur la définition énoncée dans l’autre, a déclaré Trudeau, le SCRS n’était qu’une institution parmi d’autres – y compris la GRC, Transports Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada – offrant des commentaires sur cette décision.

Vendredi, Trudeau a déclaré que “le contexte et le but” des deux lois sont “très différents”. Il a déclaré que son gouvernement examinerait la définition d’une menace à la sécurité nationale différemment du “cadre délibérément étroit que le SCRS est autorisé à examiner”.

“Il y a eu un peu de va-et-vient au sein de cette commission pour savoir si ces mots sont différents, ou peuvent être lus différemment, ou sont plus larges lorsqu’ils sont utilisés dans une urgence d’ordre public que [when] ils sont utilisés pour le SCRS », a déclaré le Premier ministre. « Ce ne sont pas les mots qui sont différents. Les mots sont exactement les mêmes dans les deux cas.

“La question est de savoir qui fait l’interprétation ? Quelles sont les contributions qui entrent et quel en est le but ?

“Et le but de celui-ci pour ce point était de pouvoir nous donner … des mesures temporaires spéciales, telles que définies dans la loi sur l’urgence de l’ordre public, qui mettraient fin à cette urgence nationale.”

Qu’est-ce qu’une manifestation pacifique ?

Soulignant un appel que Trudeau a eu avec la chef par intérim du Parti conservateur de l’époque, Candice Bergen, Chaudhury a souligné l’importance de l’équilibre – entre permettre aux personnes opposées aux politiques gouvernementales d’être entendues et créer un précédent selon lequel un blocus sur la rue Wellington à Ottawa peut changer ces politiques. .

“Utiliser les manifestations pour exiger des changements dans la politique publique est quelque chose qui, à mon avis, est inquiétant”, a d’abord déclaré le Premier ministre.

Trudeau a rapidement clarifié cette déclaration, affirmant qu’une protestation contre la décision du gouvernement de fermer un site d’injection sécuritaire constituerait également un plaidoyer pour un changement de politique publique.

La manière habituelle de protester, a-t-il dit, est de persuader les électeurs qu’une politique gouvernementale est mauvaise – suffisamment d’électeurs pour convaincre les gouvernements de changer de cap. De telles protestations, a-t-il dit, peuvent être efficaces pour créer un changement dans une démocratie.

“Mais il y a une différence entre les occupations et, vous savez, dire que nous n’irons pas tant que cela n’aura pas changé d’une manière extrêmement perturbatrice et potentiellement dangereuse”, a déclaré Trudeau.