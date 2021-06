Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga exhorte les Japonais à regarder les Jeux olympiques de Tokyo à la télévision pour empêcher la propagation de Covid-19

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a appelé jeudi le public à regarder les prochains Jeux olympiques de Tokyo à la télévision pour éviter la propagation des infections au COVID-19, alors que les organisateurs débattent de l’opportunité d’autoriser les spectateurs nationaux à entrer sur les sites olympiques.

Suga, s’exprimant lors d’une conférence de presse pour annoncer la levée de certaines restrictions COVID-19 à Tokyo et dans plusieurs autres régions, a déclaré que le plus important était d’éviter un rebond du nombre d’infections et l’effondrement du système médical.

