« Je veux profiter de cette occasion pour m’excuser d’avoir sauté certaines parties de mon discours lors de la cérémonie », Suga a déclaré lors d’une conférence de presse après un événement marquant l’anniversaire. Il a poursuivi en résumant certaines parties du discours qu’il a prononcé, notamment en reconnaissant que le Japon est le seul pays à avoir été touché par la bombe.

Le Japon comprend l’inhumanité des armes nucléaires mieux que tout autre pays, et il est important de faire des efforts constants pour la réalisation d’un monde sans armes nucléaires.

Au cours de son discours, au lieu de s’engager pour un monde sans armes nucléaires, Suga a sauté directement sur les désaccords « entre les positions de chaque pays sur la manière de faire avancer le désarmement nucléaire », déroutant de nombreux téléspectateurs. Certains observateurs ont même suggéré que le Premier ministre avait omis le « le plus important« passage dans l’adresse.

L’erreur a d’abord été détectée par les médias locaux, l’agence d’État NHK coupant ses sous-titres lors d’une émission en direct alors que Suga avait apparemment négligé une page du discours, selon Reuters.

Hiroshima organise une cérémonie annuelle en l’honneur des quelque 140 000 tués dans le raid aérien américain tôt le matin du 6 août 1945, au cours duquel le « Little Boy » de 9 000 livres a été largué sur la ville. La grande majorité des victimes étaient des civils, dont beaucoup se sont vaporisés instantanément dans l’explosion, tandis que d’autres n’ont péri qu’après avoir subi d’horribles blessures. 74 000 autres personnes ont été tuées trois jours plus tard dans la ville de Nagasaki sous une deuxième bombe nucléaire, « Fat Man ». Soixante-seize ans plus tard, elles restent les seules armes atomiques à avoir jamais été déployées lors d’une attaque.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !