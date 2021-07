Le Premier ministre japonais Suga déclare que le nombre record de cas de Covid « n’est pas un problème » pour les Jeux olympiques malgré la pression croissante

Suga a déclaré que les nouveaux taux d’infection sont « Pas de problème » pour les Jeux olympiques, et que les habitants de Tokyo devraient travailler à domicile pour atténuer le risque de propagation du virus.

Tokyo a enregistré mardi 2 848 infections au Covid-19, le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Les organisateurs des Jeux olympiques ont signalé plusieurs cas positifs d’athlètes et de membres du personnel travaillant lors de l’événement, dont un joueur de tennis néerlandais et 12 agents de sécurité, selon l’agence de presse Jiji.

















Tokyo a déclaré un quatrième état d’urgence ce mois-ci, qui devrait durer jusqu’à la fin des Jeux olympiques.

« C’est la variante Delta, » Kenji Shibuya, ancien directeur de l’Institute for Population Health du King’s College de Londres, a déclaré à Reuters en référence au récent pic rapide.

« Le gouvernement a envoyé des signaux indiquant que les gens sont censés rester chez eux en même temps qu’ils célèbrent les Jeux. C’est un message totalement incohérent », il ajouta.

Les chiffres record de mardi constituent une autre menace pour les résultats du Premier ministre lors des prochaines élections générales, qui doivent se tenir le ou avant le 22 octobre.

Trois jours après la cérémonie d’ouverture, une enquête a montré que la cote d’approbation de Suga avait considérablement baissé en raison d’un « manque de leadership ». L’approbation du cabinet de Suga a chuté de 9% depuis juin à 34%.

La dissidence pour le chef du Parti libéral-démocrate (LDP) a été en grande partie centrée sur sa gestion de la pandémie et sa décision de procéder à l’organisation des Jeux olympiques, qui a déjà été retardée d’un an. Plus de 450 000 personnes ont signé une pétition pour annuler l’événement en raison du risque pour la santé.

Plus tôt ce mois-ci, l’Organisation mondiale de la santé a exhorté « Que chacun soit prudent dans ce qu’il fait » aux jeux, et a lié le Championnat d’Europe de l’UEFA de cette année à une augmentation des cas positifs en Europe.

En réponse aux risques signalés pour la santé, l’état d’urgence de Tokyo a effectivement empêché les fans de regarder les Jeux olympiques en personne.

Certaines villes voisines accueillant des événements autorisent cependant les spectateurs à y assister.

Mais le nombre croissant de cas – et les taux d’approbation en baisse du gouvernement – ​​suggèrent que les Jeux olympiques n’ont pas été une victoire politique pour le nouveau chef du LDP.

