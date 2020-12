Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a appelé vendredi les citoyens à passer une nouvelle année «silencieuse» pour empêcher la propagation de la coronavirus, qui bat des records d’infection presque quotidiennement.

Suga a également annoncé un nouveau paquet de 270 milliards de yens (2,61 milliards de dollars) pour les établissements traitant coronavirus les patients.

Plus tôt, l’Agence de la maison impériale du Japon a annoncé qu’elle annulait un événement annuel du Nouvel An prévu le 2 janvier, au cours duquel l’empereur Naruhito et d’autres membres de la famille impériale devaient saluer les sympathisants bien-In, en raison de la coronavirus pandémie.

«Nous avons décidé de ne pas organiser (l’événement) du point de vue d’empêcher la diffusion du roman coronavirus », A déclaré l’agence sur son site Web en novembre.

Les événements ne sont pas les seules choses que le Japon suspend à la suite de la rage Covid-19 virus, dont une nouvelle souche a maintenant été détectée au Royaume-Uni.

Plus tôt en décembre, le Premier ministre Suga avait déclaré que le programme de subvention de voyage du Japon baptisé «Go To Travel» serait suspendu dans tout le pays autour de la nouvelle année pour contenir la montée COVID-19[feminine cas, alors que sa cote d’approbation s’effondre au cours de la gestion de la pandémie.

Parler à un coronavirus réuni le 14 décembre pour discuter des plans de la campagne de voyage très critiquée, Suga avait déclaré qu’il interromprait temporairement le programme du 28 décembre au 11 janvier.

Le Premier ministre a également déclaré que la capitale Tokyo, Osaka, Sapporo et Nagoya, où les infections ont augmenté, seraient retirées des destinations éligibles pour la campagne de voyage jusqu’au 27 décembre.

Il a même exhorté ceux qui quittent ces villes à s’abstenir d’utiliser la campagne de subvention de voyage.

« Nous prendrons les meilleures mesures pour empêcher la propagation des infections à la fin de l’année et au Nouvel An, pour alléger le fardeau des établissements médicaux et pour nous assurer que tout le monde peut passer une nouvelle année calme », ​​a-t-il déclaré lors de la réunion.

Plus tôt dans la semaine, le Japon a également interdit l’entrée de non-japonais en provenance de Grande-Bretagne à partir de jeudi après l’émergence d’un nouveau coronavirus variante, car les infections quotidiennes ont atteint un niveau record.

(Avec les contributions de Reuters)