Le Premier ministre japonais s’engage à renforcer l’armée lors de l’examen naval international

TOKYO (AP) – Le Premier ministre japonais Fumio Kishida lors d’un examen de la flotte internationale dimanche a déclaré que son pays avait un besoin urgent de renforcer ses capacités militaires dans un contexte de détérioration de l’environnement de sécurité dans les mers de Chine orientale et méridionale et des menaces de l’avancement nucléaire et des missiles de la Corée du Nord et de la guerre de la Russie sur l’Ukraine.

Dix-huit navires de guerre ont participé à l’examen de 12 pays, dont les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, Singapour et la Corée du Sud, tandis que les États-Unis et la France ont également envoyé des avions de guerre.

La Corée du Sud s’est jointe pour la première fois en sept ans, dans le dernier signe d’amélioration des relations très tendues entre Tokyo et Séoul à cause des atrocités de guerre du Japon.

“L’environnement de sécurité dans les mers de Chine orientale et méridionale, en particulier autour du Japon, devient de plus en plus sévère”, a déclaré Kishida, notant l’augmentation des tirs de missiles de la Corée du Nord, dont un qui a survolé le Japon le mois dernier, et l’inquiétude croissante concernant l’impact de l’invasion russe. en Asie.

Il est important d’éviter les différends et de rechercher le dialogue, a déclaré Kishida, mais il est également nécessaire d’être préparé aux provocations et aux menaces à la paix et à la stabilité. Il a réitéré sa promesse de renforcer considérablement la capacité militaire du Japon d’ici cinq ans.

Kishida a déclaré que le Japon avait un besoin urgent de construire plus de navires de guerre, de renforcer sa capacité antimissile et d’améliorer les conditions de travail des troupes.

“Nous n’avons pas de temps à perdre”, a déclaré Kishida après son examen à bord du JS Izumo, où des officiers de marine des pays participants se sont réunis pour examiner une démonstration des frégates, des sous-marins, des navires de ravitaillement et des avions de guerre dans la baie de Sagami au sud-ouest de Tokyo.

L’Izumo, long de 248 mètres (813 pieds), a été modernisé pour pouvoir transporter des F-35B, des chasseurs furtifs capables de décollages courts et d’atterrissages verticaux, alors que le Japon travaille de plus en plus aux côtés de l’armée américaine.

Kishida a déclaré que le Japon renforcerait encore la capacité de dissuasion et de réponse de l’alliance nippo-américaine.

Plus tard dimanche, Kishida devait visiter l’USS Ronald Reagan, le seul avion de carrière déployé à l’avant de la marine américaine, au large de la base navale américaine de Yokosuka, avec l’ambassadeur américain au Japon Rahm Emanuel.

Le Japon a régulièrement renforcé son rôle de défense internationale et ses dépenses militaires au cours de la dernière décennie, et prévoit de doubler son budget militaire au cours des cinq à 10 prochaines années pour atteindre environ 2 % de son PIB, citant une norme de l’OTAN, au milieu des menaces de la Corée du Nord et L’affirmation croissante de la Chine.

Le gouvernement de Kishida travaille actuellement sur une révision de sa stratégie de sécurité nationale et de ses politiques de défense à moyen et long terme, et envisage d’autoriser l’utilisation de la capacité de frappe préventive dans le cadre d’un changement majeur vers le principe d’après-guerre de l’autodéfense du Japon. Les critiques disent que permettre une capacité de frappe préventive pourrait violer la Constitution pacifiste du Japon.

Répondant apparemment aux préoccupations des voisins asiatiques, Kishida a déclaré que le Japon s’en tiendrait à son engagement d’après-guerre en tant que “nation pacifiste” et continuerait d’expliquer sa politique de sécurité pour mieux comprendre, tout en demandant aux autres pays de faire de même.

De nombreux pays asiatiques, dont la Corée du Sud, ont été victimes de l’agression japonaise dans la première moitié des années 1900, et une tentative du Japon d’accroître son rôle et ses dépenses militaires pourrait être une question sensible.

La revue internationale de la flotte de dimanche marque le 70e anniversaire de la fondation de la marine japonaise d’après-guerre, appelée la Force d’autodéfense maritime, sept ans après la démilitarisation du Japon après sa défaite pendant la Seconde Guerre mondiale. Les navires de guerre et les avions de combat devaient participer à des exercices conjoints plus tard dimanche et lundi.

C’était la première fois que le Japon organisait un examen international de la flotte en 20 ans. La Chine n’a pas pris part à l’examen mais doit participer au Symposium naval du Pacifique occidental de deux jours qui se tiendra à Yokohama à partir de lundi. Des officiers de marine d’environ 30 pays sont attendus à la réunion pour discuter de la sécurité maritime.

Mari Yamaguchi, Associated Press