Le Premier ministre japonais s’engage à moderniser l’armée pour une nouvelle ère de menaces

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, s’est engagé à moderniser l’armée de son pays aux côtés du président américain Joe Biden, avertissant que l’invasion russe de l’Ukraine avait ouvert une nouvelle ère dangereuse et pourrait enhardir la Chine.

Accueillant Kishida à la Maison Blanche, Biden a salué l’annonce du gouvernement japonais le mois dernier selon laquelle il doublerait les dépenses de défense au cours des cinq prochaines années et développerait de nouvelles capacités.

“Permettez-moi d’être clair comme de l’eau de roche : les États-Unis sont pleinement, profondément, complètement engagés dans l’alliance et, plus important encore, dans la défense du Japon”, a déclaré Biden.

Le Japon est officiellement pacifiste depuis sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale, mais a perdu ses sensibilités passées alors que la Chine étend rapidement son armée et que la Corée du Nord teste sans relâche des missiles.

Dans un discours après sa réunion à la Maison Blanche, Kishida a présenté sa stratégie de défense comme un tournant historique dans l’alliance américano-japonaise dans la même ligue que le traité de défense mutuelle de 1960.

“L’agression de la Russie contre l’Ukraine a marqué la fin complète du monde de l’après-guerre froide”, a déclaré Kishida à la School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins.

“Si nous laissons ce changement unilatéral du statu quo par la force sans contestation, cela se produira ailleurs dans le monde, y compris en Asie”, a déclaré Kishida, dans une allusion probablement voilée aux craintes d’une invasion chinoise de Taiwan.

La relation avec la Chine, a déclaré Kishida, « est le défi le plus critique pour le Japon et les États-Unis ».

Le Japon s’est joint aux puissances occidentales pour imposer des sanctions à la Russie et a fourni une aide humanitaire, mais non militaire, à l’Ukraine depuis l’invasion du président Vladimir Poutine en février 2022.

Kishida a qualifié cela de “changement majeur” dans la politique du Japon envers la Russie après des pourparlers marathon mais infructueux pour résoudre un différend sur les îles saisies par les troupes soviétiques peu après la reddition de Tokyo en 1945.

Kishida était en visite à Washington à la fin d’une tournée des pays du G7 alors que le Japon entame son année à la tête du club d’élite des démocraties industrielles, dont le pays est fier d’être le seul membre non occidental.

“La participation du Japon aux mesures contre la Russie a transformé la lutte contre l’agression de la Russie contre l’Ukraine d’une lutte transatlantique à une lutte mondiale”, a déclaré Kishida.

Biden a salué la fermeté du Japon sur l’Ukraine lors de la réunion du bureau ovale.

“Nous intervenons pour tenir Poutine responsable de sa guerre non provoquée en Ukraine et je tiens à vous remercier, merci pour votre leadership fort à ce sujet dès la première conversation”, a déclaré Biden.

Dans le cadre de sa nouvelle politique de défense, le Japon espère acheter des centaines de missiles de croisière Tomahawk, qui ne se trouvent actuellement que dans les arsenaux des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

Le Japon développera également pour la première fois une capacité de «contre-attaque» pour frapper les sites de lancement de missiles qui le menacent.

Lors de discussions cette semaine entre les ministres japonais des Affaires étrangères et de la Défense et leurs homologues américains, les deux pays ont également convenu que les attaques dans l’espace pourraient invoquer leur traité de défense mutuelle au milieu des travaux chinois rapides sur les satellites.

“Notre alliance de sécurité n’a jamais été aussi forte”, a déclaré un communiqué conjoint de Biden et Kishida.

“Les deux dirigeants ont réaffirmé que l’alliance reste la pierre angulaire de la paix, de la sécurité et de la prospérité de l’Indo-Pacifique.”

Ils ont également renouvelé leur appel à maintenir « la paix et la stabilité » dans le détroit de Taiwan.

La Chine sous le président Xi Jinping a été de plus en plus énergique à Taiwan et a organisé d’importants exercices militaires en août après une visite provocante dans la démocratie autonome de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

Le Japon prévoit également de participer à des exercices conjoints avec les États-Unis et l’Australie et a coordonné la diplomatie dans le cadre du “Quad” à quatre voies qui comprend également l’Inde.