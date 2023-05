Le Premier ministre japonais se prononce sur l’adhésion à l’OTAN

Fumio Kishida a confirmé que le bloc militaire dirigé par les États-Unis envisageait d’ouvrir un bureau de liaison au Japon

Le Japon n’a pas l’intention de devenir membre de l’OTAN, a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida.

Il a déclaré mercredi au parlement national que Tokyo ne rejoindrait sous aucune forme le bloc militaire dirigé par les États-Unis, selon Reuters.

Plus tôt ce mois-ci, l’ambassadeur du Japon aux États-Unis, Koji Tomita, a déclaré à Nikkei Asia que le Japon était « fonctionnement » vers l’ouverture d’un bureau de liaison de l’OTAN à Tokyo, qui deviendrait le premier du bloc en Asie.

Le même média avait précédemment indiqué que la mission, qui doit s’ouvrir l’année prochaine, viserait à faciliter les consultations de l’OTAN avec le Japon et ses autres alliés en Asie-Pacifique, tels que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, à la lumière de défis géopolitiques posés par la Chine et la Russie.

Kishida a confirmé aux députés que l’OTAN envisageait la possibilité d’établir un bureau de liaison dans le pays. Toutefois, il a ajouté qu’il était « pas au courant d’une décision prise » au sein du bloc concernant la mission.

L’alliance a récemment ouvertement admis ses intérêts dans l’Indo-Pacifique. En juin dernier, les alliés du bloc de la région ont participé pour la première fois à un sommet de l’OTAN. Le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud ont également été invités à l’événement cette année. Le sommet de 2023 aura lieu à Vilnius, en Lituanie, les 11 et 12 juillet.

La Russie, qui s’oppose fermement à l’expansion de l’OTAN en Europe de l’Est, a critiqué les tentatives du bloc d’étendre ses activités en Asie. En mars, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les efforts des États-Unis et de leurs alliés pour créer ce qu’il a appelé un « OTAN mondiale » ressemblait aux actions de l’Allemagne nazie, de l’Italie et du Japon dans les années 1930 avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

La Chine a également exhorté ses voisins asiatiques à exercer « haute vigilance » en réponse à des rapports selon lesquels l’OTAN envisageait d’ouvrir son premier bureau de liaison dans la région. Un tel geste « sapera inévitablement la paix et la stabilité régionales et attisera la confrontation des camps », Pékin a mis en garde, ajoutant que la région Asie-Pacifique était « pas un terrain de lutte pour la concurrence géopolitique. »