Le Premier ministre japonais s’alarme du déclin historique de la population ; c’est “maintenant ou jamais” pour inverser la tendance

Le Premier ministre japonais tire la sonnette d’alarme sur la diminution de la population de son pays et appelle à des mesures pour aider l’une des plus anciennes sociétés du monde à reconstituer sa base de citoyens.

“Notre nation est sur le point de savoir si elle peut maintenir ses fonctions sociétales”, a déclaré le Premier ministre japonais Fumio Kishida dans un discours politique à l’ouverture de la session parlementaire de cette année.

“C’est maintenant ou jamais quand il s’agit de politiques concernant les naissances et l’éducation des enfants – c’est une question qui ne peut tout simplement plus attendre”, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a déclaré qu’il soumettrait un plan qui doublera les incitations liées aux enfants d’ici l’été après que le pays a enregistré un nombre record de naissances en 2021.

Les commentaires de Kishida interviennent alors que le Japon s’est lancé dans plusieurs efforts différents pour aider à encourager les familles à déménager dans les zones rurales qui ont subi des déclins démographiques, notamment offrant aux familles 1 million de yens (7 500 $) par enfant, pour quitter Tokyo et s’installer à la campagne.

Les villes et villages ruraux se sont présentés comme des zones propices aux familles avec des emplacements charmants, un accès facile aux services de garde d’enfants et la disponibilité de jeunes hommes alors que le pays continue d’assister à une baisse des taux de natalité et à une économie en difficulté .

Le nombre de naissances au Japon s’élevait à 811 604 en 2021, soit le plus bas enregistré depuis le début du suivi de la statistique en 1899. Dans le même temps, le nombre de personnes âgées de 100 ans ou plus s’élève à 90 500 contre seulement 153 en 1963.

Le gouvernement a également annoncé récemment un plan visant à fournir des prestations de 5 000 yens (38 dollars) par personne et par mois aux résidents de Tokyo âgés de 18 ans ou moins pour aider les parents à payer les frais de scolarité de leurs enfants.

Tokyo a également mis en place un programme “Babies First” qui distribue des cartes-cadeaux de 100 000 yens aux parents dont les enfants sont nés après janvier 2009 à utiliser sur des articles de puériculture.

