Le Premier ministre japonais rencontre son homologue polonais pour discuter de la sécurité et de la guerre de la Russie contre l’Ukraine

Les Premiers ministres polonais et japonais ont eu des entretiens mardi sur la sécurité, la guerre de la Russie contre l’Ukraine et le renforcement des liens commerciaux.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a rencontré son homologue polonais, Mateusz Morawiecki, à Varsovie alors qu’il se rendait à un sommet de l’OTAN en Lituanie, pays frontalier de la Pologne.

Les pourparlers ont porté sur la sécurité dans la région, où un autre voisin polonais, l’Ukraine, se bat depuis près de 17 mois pour repousser l’invasion russe, selon le bureau de Morawiecki. L’Ukraine a demandé un calendrier pour rejoindre l’OTAN.

L’ALLEMAGNE ACCUSE LA POLOGNE DE CONTINUER À DÉVERSER DES POLLUANTS APRÈS AVOIR TUÉ DES MILLIERS DE POISSONS L’ÉTÉ DERNIER

Le Japon s’est joint aux pays occidentaux pour imposer des sanctions à la Russie pour ses actions en Ukraine.

Kishida et Morawiecki ont également discuté du renforcement des liens économiques après une période de stagnation pendant la pandémie. La Pologne a salué un récent investissement important du géant japonais de la climatisation Daikin Industries Ltd. Les dirigeants ont convenu d’intensifier la coopération dans les domaines des technologies de pointe, de la cybersécurité, du gaz liquéfié et des chemins de fer.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Kishida s’est également rendu à Varsovie en mars, lorsqu’il a exprimé le soutien du Japon au soutien militaire et humanitaire de la Pologne à l’Ukraine et a annoncé un programme financier spécial pour aider les efforts de la Pologne.