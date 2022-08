Le Premier ministre japonais rencontre Pelosi et qualifie les exercices chinois de “grave problème”

TOKYO (AP) – Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré vendredi que les exercices militaires chinois visant Taïwan représentaient un “grave problème” qui menace la paix et la sécurité régionales après que cinq missiles balistiques lancés dans le cadre des exercices ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon.

Kishida, s’exprimant après le petit-déjeuner avec la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, et sa délégation au Congrès, a déclaré que les lancements de missiles devaient être “arrêtés immédiatement”.

La Chine, qui revendique Taïwan et a menacé de l’annexer par la force si nécessaire, a qualifié la visite de Pelosi plus tôt cette semaine sur l’île autonome de provocation et a commencé jeudi des exercices militaires, y compris un entraînement aux frappes de missiles, dans six zones entourant Taïwan, dans ce que pourrait être son plus grand depuis le milieu des années 1990.

Mercredi à Taipei, Pelosi a déclaré que l’engagement américain envers la démocratie à Taiwan et ailleurs “reste à toute épreuve”. Elle est devenue la première présidente de la Chambre à visiter l’île en 25 ans.

Le ministre japonais de la Défense, Nobuo Kishi, a déclaré que cinq missiles avaient atterri jeudi dans la zone économique exclusive du Japon au large de Hateruma, une île située à l’extrême sud des îles principales du Japon. Il a déclaré que le Japon avait protesté auprès de la Chine, affirmant que les missiles “menaçaient la sécurité nationale du Japon et la vie du peuple japonais, ce que nous condamnons fermement”.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, participant à une réunion régionale au Cambodge, a déclaré que les actions de la Chine “affectent gravement la paix et la stabilité dans la région et la communauté internationale, et nous exigeons la suspension immédiate des exercices militaires”.

Le Japon a ces dernières années renforcé sa capacité de défense et sa présence de troupes dans le sud-ouest du Japon et dans des îles éloignées, dont Okinawa, à environ 700 kilomètres (420 miles) au nord-est de Taïwan. De nombreux habitants disent craindre que leur île ne soit rapidement impliquée dans un conflit à Taiwan. Okinawa abrite la majorité des quelque 50 000 soldats américains basés au Japon dans le cadre d’un pacte de sécurité bilatéral.

Lors du petit-déjeuner plus tôt vendredi, Pelosi et sa délégation au Congrès ont également discuté de leurs préoccupations communes en matière de sécurité concernant la Chine, la Corée du Nord et la Russie, et ont promis leur engagement à œuvrer pour la paix et la stabilité à Taïwan, a déclaré Kishida. Pelosi devait également s’entretenir avec son homologue japonais, le président de la chambre basse Hiroyuki Hosoda.

Le Japon et son allié clé, l’Amérique, ont fait pression pour de nouveaux cadres sécuritaires et économiques avec d’autres démocraties de la région indo-pacifique et d’Europe pour contrer l’influence croissante de la Chine dans un contexte de tensions croissantes entre Pékin et Taipei.

Quelques jours avant la visite de Pelosi à Taïwan, un groupe de hauts législateurs japonais, dont l’ancien ministre de la Défense Shigeru Ishiba, s’est rendu sur l’île et a discuté de la sécurité régionale avec le président taïwanais Tsai Ing-wen. Ishiba a déclaré que le Japon, tout en travaillant avec les États-Unis pour prévenir les conflits dans l’Indo-Pacifique, souhaitait un accord de défense avec Taïwan.

Jeudi, les ministres des Affaires étrangères des pays industrialisés du Groupe des Sept ont publié une déclaration disant “qu’il n’y a aucune justification pour utiliser une visite comme prétexte pour une activité militaire agressive dans le détroit de Taiwan”. Il a déclaré que “la réponse d’escalade de la Chine risque d’augmenter les tensions et de déstabiliser la région”.

La Chine a fait part de son mécontentement face à la déclaration d’annulation de dernière minute des pourparlers entre les ministres des Affaires étrangères chinois et japonais en marge de la réunion de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Cambodge jeudi.

Pelosi a eu des entretiens jeudi en Corée du Sud, également un allié clé des États-Unis, qui est resté à l’écart de la question de Taiwan, apparemment pour éviter de contrarier la Chine, se concentrant plutôt sur la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord.

Ces dernières années, la Corée du Sud a eu du mal à trouver un équilibre entre les États-Unis et la Chine alors que leur rivalité s’intensifiait.

Les exercices militaires chinois lancés jeudi impliquent sa marine, ses forces aériennes et d’autres départements et doivent durer jusqu’à dimanche. Ils incluent des frappes de missiles sur des cibles dans les mers au nord et au sud de l’île en écho aux derniers grands exercices militaires chinois de 1996-1995 visant à intimider les dirigeants et les électeurs de Taiwan.

Taïwan a mis son armée en état d’alerte et organisé des exercices de défense civile, tandis que les États-Unis disposent de nombreux moyens navals dans la région.

La Chine a également fait voler des avions de guerre vers Taïwan et bloqué les importations de ses agrumes et de son poisson.

La Chine considère l’île comme une province séparatiste et considère les visites à Taiwan par des responsables étrangers comme une reconnaissance de sa souveraineté.

L’administration Biden et Pelosi ont déclaré que les États-Unis restaient attachés à la politique dite d’une seule Chine, qui reconnaît Pékin comme le gouvernement de la Chine mais autorise des relations informelles et des liens de défense avec Taipei. L’administration a découragé mais n’a pas empêché Pelosi de visiter.

Pelosi est depuis longtemps un défenseur des droits de l’homme en Chine. Elle, avec d’autres législateurs, s’est rendue sur la place Tiananmen à Pékin en 1991 pour soutenir la démocratie deux ans après une répression militaire sanglante contre les manifestants sur la place.

En tant que chef de la Chambre des représentants, le voyage de Pelosi a exacerbé les tensions américano-chinoises plus que les visites d’autres membres du Congrès. Le dernier orateur de la Chambre à se rendre à Taïwan était Newt Gingrich en 1997.

La Chine et Taïwan, qui se sont séparés en 1949 après une guerre civile, n’ont pas de relations officielles mais des liens commerciaux de plusieurs milliards de dollars.

Les rédacteurs d’Associated Press Hyung-jin Kim à Séoul, en Corée du Sud, et Huizhong Wu à Taipei, à Taïwan, ont contribué à ce rapport.

Mari Yamaguchi, Associated Press