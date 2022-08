Le Premier ministre japonais remanie son gouvernement

Cette décision fait suite à une baisse des notes de Fumio Kishida et à l’indignation du public face aux liens du parti au pouvoir avec un groupe religieux controversé

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a remanié son cabinet mercredi, supprimant plusieurs ministres liés à la controversée Église de l’Unification, qui a été mise en lumière après le meurtre de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.

Abe, qui a dirigé le gouvernement entre 2012 et 2020, a été tué par balle lors d’un événement public en juillet. Son assassin a déclaré qu’il en voulait au politicien, qu’il accusait de promouvoir l’église, qui aurait mis sa mère en faillite grâce à des dons.

Plusieurs ministres du cabinet de Kishida et des membres du Parti libéral démocrate au pouvoir avaient révélé des liens avec l’Église de l’Unification, désormais officiellement appelée la Fédération des familles pour la paix et l’unification mondiales.

Certains représentants de l’église avaient déjà été condamnés au Japon pour avoir sollicité de l’argent auprès d’adeptes par des moyens illégaux, y compris des menaces. Les critiques affirment que l’organisation est en fait une secte.

Les liens du gouvernement avec l’église ont été blâmés pour la récente baisse du soutien public de Fumio Kishida, car les notes du premier ministre sont tombées en dessous de 50% pour la première fois depuis son entrée en fonction en octobre 2021.

Le Premier ministre, qui insiste sur le fait qu’il n’a aucun lien avec l’église, a déclaré qu’il avait besoin d’une administration stable pour s’attaquer à “les plus grands défis de l’après-guerre” comme la pandémie de Covid-19, la forte inflation, le conflit en Ukraine et les tensions autour de Taïwan.

La nouvelle composition du cabinet a été annoncée plusieurs heures après que le gouvernement précédent a annoncé sa démission.

Kishida a décidé de garder le secrétaire en chef du cabinet Hirokazu Matsuno, le ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi et le ministre des Finances Shunichi Suzuki.

Cependant, le ministre de la Défense Nobuo Kishi, le frère cadet de feu Shinzo Abe, a été mis à la porte dans le cadre du remaniement. Kishi, qui aurait des problèmes de santé, a admis avoir reçu le soutien de l’église lors des élections précédentes. Il sera remplacé par Yasukazu Hamada, ancien ministre de la Défense entre 2008 et 2009.

Parmi les autres nominations notables, citons la ministre de la Sécurité économique Sanae Takaichi, connue pour sa politique étrangère belliciste, et le ministre de la Numérisation Taro Kono, qui a été le plus haut diplomate du Japon entre 2017 et 2019 et a récemment dirigé le bureau des relations publiques du Parti libéral démocrate.

Parmi les défis immédiats auxquels le nouveau gouvernement est confronté figurent l’élaboration d’un budget pour le prochain exercice budgétaire, l’organisation de funérailles nationales pour Abe et la révision des documents de stratégie et de politique de défense du pays, selon les médias locaux.