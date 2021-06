Le Premier ministre a déclaré vendredi que Yasuhiko Nishimura, le chef de l’Agence de la maison impériale, avait simplement « a exprimé sa propre opinion » lorsqu’il a déclaré aux journalistes que l’empereur Naruhito craignait que les Jeux olympiques de Tokyo ne propagent le coronavirus.

De même, le secrétaire en chef du Cabinet Katsunobu Kato a déclaré que Nishimura partageait ses propres pensées, plutôt que celles de l’empereur.

Jeudi, Nishimura a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse que l’empereur était « très inquiet de la situation actuelle de l’infection. »

« Je suppose que [the emperor] est préoccupé par le fait que, bien qu’il y ait des voix d’anxiété parmi le public, la tenue des Jeux olympiques et paralympiques… puisse conduire à une augmentation des infections », Nishimura a déclaré, cité par Kyodo News.

Nishimura a ajouté qu’il avait « pas entendu de telles paroles directement de sa majesté », mais « se sent comme ça », comme il parle à l’empereur quotidiennement. Le chef de la maison impériale a demandé aux organisateurs de tout mettre en œuvre pour empêcher la propagation du Covid-19 pendant les Jeux olympiques, qui doivent durer du 23 juillet au 8 août.

Kato a déclaré qu’il aimerait demander à l’Agence de la maison impériale des détails sur d’éventuelles préoccupations. « Comme je l’ai dit, nous réaliserons des jeux sûrs et sécurisés », il ajouta. « Nous travaillerons avec toutes les parties concernées et nous préparerons pour garantir qu’un environnement sûr et sécurisé soit notre priorité absolue. »

L’empereur de 61 ans, qui ne détient aucun pouvoir politique au Japon, est parrain d’honneur des Jeux olympiques et paralympiques, et pourrait assister à la cérémonie d’ouverture, selon les médias japonais.

Les Jeux olympiques de Tokyo devaient avoir lieu en 2020, mais, comme de nombreux événements cette année-là, ont été reportés en raison de la pandémie. Il se déroulera sans spectateurs venus de l’étranger, alors que le gouvernement japonais a promis des mesures de sécurité sanitaire rigoureuses à tout moment. Dans sa dernière mesure, le comité d’organisation a interdit la vente et la consommation d’alcool sur les sites olympiques.

Malgré les assurances, les sondages d’opinion passés ont montré que la majorité des Japonais sont favorables à l’annulation ou au report des jeux.

Selon le sondage Kyodo News de dimanche, environ 86% craignent que les Jeux olympiques n’entraînent une résurgence du coronavirus. L’agence a indiqué qu’environ 40,3% pensent que les événements devraient se dérouler sans spectateurs, tandis qu’environ 30,8% ont déclaré qu’ils devraient être annulés.

