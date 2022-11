Le Premier ministre japonais promet une loi pour aider les victimes de l’Église de l’Unification

TOKYO (AP) – Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré mardi qu’il accélérerait la rédaction et l’adoption d’une loi visant à réglementer la collecte de dons par des groupes religieux et à protéger les familles de croyants après avoir rencontré des victimes de l’Église de l’Unification et a eu le cœur brisé par leurs «expériences horribles».

Mardi également, un comité gouvernemental a rédigé des normes à utiliser pour compiler des questions à utiliser dans l’enquête sur le groupe religieux controversé basé en Corée du Sud, dont des décennies de liens étroits avec le parti au pouvoir au Japon ont fait surface après l’assassinat en juillet de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.

Kishida tente de calmer l’indignation du public face à sa gestion des liens étroits de son parti avec l’église. Le ministre de l’Economie a été contraint de démissionner le mois dernier pour n’avoir pas expliqué ses liens avec le groupe.

Abe a été tué par balle lors d’un rassemblement de campagne en plein air en juillet. Le suspect, Tetsuya Yamagami, a déclaré à la police qu’il avait tué Abe en raison de ses liens apparents avec un groupe religieux qu’il détestait. Une lettre et des publications sur les réseaux sociaux attribuées à Yamagami ont déclaré que d’importants dons de sa mère à l’église avaient mis sa famille en faillite et ruiné sa vie.

L’enquête policière sur le meurtre d’Abe a conduit à des révélations de liens répandus entre l’église et les membres du parti au pouvoir sur des intérêts communs dans des causes conservatrices et anticommunistes. Il y a un appel croissant pour que le parti de Kishida enquête plus avant pour déterminer si ses politiques ont été affectées par les opinions de l’église.

L’affaire a également mis en lumière la souffrance des enfants des fidèles de l’église, y compris certains qui disent avoir été forcés de rejoindre l’église ou ont été laissés dans la pauvreté ou négligés en raison de la dévotion de leurs parents. De nombreux critiques considèrent l’église comme une secte en raison des difficultés financières et mentales rencontrées par les fidèles et leurs familles.

Kishida a déclaré avoir rencontré mardi un certain nombre de “victimes” de l’église.

“J’ai senti ma poitrine se déchirer quand j’ai entendu parler de leurs horribles expériences”, a déclaré Kishida. “Je suis déterminé à adopter une nouvelle loi pour accélérer et élargir les mesures de secours aux victimes et prévenir une récurrence du problème.” Il a déclaré qu’il travaillerait avec d’autres partis politiques pour rédiger et soumettre le projet de loi au parlement le plus rapidement possible.

L’enquête sur l’église pourrait potentiellement conduire à une décision de justice révoquant le statut juridique du groupe, ce qui, selon les experts, serait difficile en raison du droit constitutionnel à la liberté de religion. Les législateurs de l’opposition proposant des mesures plus sévères accusent Kishida d’être laxiste parce que le partenaire de coalition de son parti, Komeito, est soutenu par un groupe religieux, la secte bouddhiste Soka Gakkai.

Les cotes de soutien du gouvernement de Kishida ont piqué du nez sur sa gestion de la controverse sur l’église. Kishida dit qu’il n’a aucun lien avec l’église et a promis que son parti couperait tous ces liens.

L’Église de l’Unification, fondée en Corée du Sud en 1954 par Sun Myung Moon, a obtenu le statut légal d’organisation religieuse au Japon en 1968 au milieu d’un mouvement anticommuniste soutenu par le grand-père d’Abe, l’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi.

Depuis les années 1980, l’église a fait face à des accusations de tactiques commerciales et de recrutement sournoises, notamment en convainquant les membres de faire don d’une grande partie de leurs salaires et de leurs actifs à Moon.

Le groupe a reconnu des cas de dons “excessifs”, mais affirme que le problème a été atténué depuis son adoption en 2009 de procédures plus strictes, et a récemment promis de nouvelles réformes.

Les experts disent que les fidèles japonais sont invités à payer pour les péchés commis par leurs ancêtres pendant la domination coloniale japonaise de 1910-1945 sur la péninsule coréenne, et que 70% du financement mondial de l’église provient du Japon.

Mari Yamaguchi, Associated Press