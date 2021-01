Le Premier ministre Yoshihide Suga a promis lundi d’aller de l’avant avec les préparatifs de la tenue des Jeux olympiques de Tokyo cet été, face à l’opposition croissante du public alors que le Japon lutte contre une flambée des infections à coronavirus.

Suga fait face à un examen approfondi après que Taro Kono, son ministre de l’Administration et de la Réforme, ait déclaré à Reuters la semaine dernière que les Jeux pourraient ne pas se dérouler comme prévu, devenant le premier membre du cabinet à exprimer des doutes sur leur organisation.

Les commentaires de Kono ont alimenté l’incendie après que de récents sondages dans les médias ont montré que près de 80% des Japonais pensent que les Jeux olympiques, déjà reportés d’un an en raison de la pandémie, devraient être de nouveau retardés ou annulés entièrement.

«Nous allons poursuivre les préparatifs, avec la détermination de construire des mesures anti-infectieuses étanches et d’organiser un événement qui peut apporter espoir et courage au monde», a déclaré Suga dans un discours politique au début d’une session parlementaire ordinaire.

Le Japon a été moins durement touché par la pandémie que de nombreuses autres économies avancées, mais la récente flambée de cas l’a incité à fermer ses frontières aux étrangers non résidents et à déclarer l’état d’urgence à Tokyo et dans les grandes villes.

Les cotes de soutien de Suga ont chuté alors que les critiques ont décrit la gestion de la pandémie par le gouvernement comme trop lente et incohérente.

Les commentaires de lundi font écho à la promesse du président du Comité international olympique, Thomas Bach, que les Jeux olympiques de Tokyo seront une «lumière au bout du tunnel» dans la lutte contre la pandémie mondiale.

Les organisateurs ne manquent pas de maux de tête logistiques, avec des décisions difficiles qui se profilent sur la façon d’accueillir les spectateurs et les athlètes tout en se protégeant contre le virus.

Le CIO n’attend que 6 000 athlètes lors de la cérémonie d’ouverture, contre 11 000 au départ de 200 pays, a annoncé lundi le journal Yomiuri.

Il prévoit de réduire la cérémonie car les athlètes ne seront pas autorisés à arriver au village olympique plus de cinq jours avant la compétition et doivent partir dans les deux jours suivant la fin de leurs épreuves, a ajouté le journal.

«Nous pensons qu’il est nécessaire de reconsidérer le nombre de participants aux cérémonies d’ouverture et de clôture et la manière dont ils entreront dans le stade», a déclaré le comité d’organisation de Tokyo 2020 dans un courriel.

Cette étape garantirait la sûreté et la sécurité des athlètes et simplifierait les opérations, a-t-il déclaré, tout en ajoutant qu’une approche spécifique n’avait pas encore été décidée lors de ses discussions avec le CIO et d’autres groupes.