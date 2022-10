Le Premier ministre japonais ordonne une enquête sur les problèmes de l’Église de l’Unification

TOKYO (AP) – Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a ordonné lundi une enquête sur l’Église de l’Unification dans le but apparent de calmer l’indignation du public face aux liens intimes de son parti au pouvoir avec le groupe controversé, qui ont été révélés à la suite de l’assassinat de Shinzo Abe.

L’ancien Premier ministre Abe a été abattu lors d’un discours de campagne en plein air en juillet. Le suspect, Tetsuya Yamagami, a déclaré à la police qu’il avait tué Abe en raison de son lien apparent avec un groupe religieux qu’il détestait. Une lettre et des publications sur les réseaux sociaux attribuées à Yamagami ont déclaré que les dons importants de sa mère à l’église avaient mis sa famille en faillite et ruiné sa vie.

Kishida a déclaré qu’une ligne d’assistance téléphonique du gouvernement mise en place pour recevoir les plaintes et les demandes de renseignements liées à l’église a abouti à plus de 1 700 cas qui ont été traités par la police et des experts juridiques.

“De nombreuses victimes sont confrontées à des difficultés financières et leurs familles ont été détruites, mais le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir un soutien adéquat et je le prends au sérieux”, a déclaré Kishida. Il s’est également engagé à faire plus pour soutenir les victimes présumées, y compris une éventuelle révision de la loi sur les contrats de consommation pour prévenir de futurs problèmes.

L’Église de l’Unification, fondée en Corée du Sud en 1954 par Sun Myung Moon, a obtenu un statut d’organisation religieuse au Japon en 1968 au milieu d’un mouvement anticommuniste soutenu par le grand-père d’Abe et ancien Premier ministre Nobusuke Kishi.

Depuis les années 1980, l’église a été accusée de tactiques commerciales et de recrutement sournoises, y compris le lavage de cerveau des membres pour qu’ils versent d’énormes portions de leurs salaires à Moon.

Le groupe a reconnu qu’il y avait eu des cas de dons “excessifs”. Il affirme que les problèmes ont été atténués depuis qu’il a adopté une conformité plus stricte en 2009 et a récemment promis de nouvelles réformes.

Un panel gouvernemental a soumis un rapport plus tôt lundi qui a révélé de nombreux problèmes financiers et des poursuites judiciaires découlant des méthodes de l’église. Le rapport appelait à une enquête tout en envisageant de révoquer le statut juridique du groupe, bien que les responsables soient considérés comme réticents à aller aussi loin.

Kishida a déclaré lundi lors d’une réunion d’une commission parlementaire qu’il avait chargé le ministre de l’Éducation et de la Culture, Keiko Nagaoka, principalement chargé de superviser les groupes religieux, de préparer une enquête sur l’église en vertu de la loi sur les sociétés religieuses.

L’enquête policière sur le meurtre d’Abe a conduit à des révélations sur les liens répandus entre l’église basée en Corée du Sud et les membres du Parti libéral démocrate au pouvoir, y compris Abe, sur leurs intérêts communs dans des causes conservatrices. L’affaire a également mis en lumière la souffrance des enfants des adhérents, dont certains sont sortis et ont déclaré avoir été forcés de rejoindre l’église et laissés dans la pauvreté ou négligés en raison de la dévotion de leurs parents.

De nombreux critiques considèrent l’église comme une secte en raison de problèmes avec les fidèles et leurs familles en raison de leurs difficultés financières et mentales.

Une enquête du LDP en septembre a révélé que près de la moitié de ses législateurs avaient des liens avec l’église, y compris des ministres du Cabinet. Kishida s’est engagé à rompre tous ces liens, mais de nombreux Japonais veulent une explication supplémentaire sur la manière dont l’église a pu influencer les politiques du parti.

Kishida a été critiqué et les cotes de soutien de son gouvernement ont plongé dans sa gestion de la controverse sur l’église et pour avoir organisé des funérailles d’État pour Abe, l’un des dirigeants les plus controversés du Japon, qui est maintenant considéré comme un lien clé avec les liens ecclésiastiques du parti au pouvoir.

Nagaoka, la ministre de la Culture, a déclaré qu’elle mettrait en place un groupe d’experts juridiques et religieux la semaine prochaine pour discuter d’une enquête rare sur un groupe religieux.

Les membres du Réseau national des avocats contre les ventes spirituelles, qui surveillent l’église, ont soumis une demande la semaine dernière aux ministères de la culture et de la justice et au procureur général pour émettre une ordonnance de dissolution à l’église.

L’église a reconnu que la mère de Yamagami avait fait don de plus de 100 millions de yens (700 000 $), y compris une assurance-vie et des biens immobiliers, au groupe. Il a déclaré qu’il en avait rendu plus tard environ la moitié à la demande de l’oncle du suspect.

Les experts disent que les fidèles japonais sont invités à payer pour leurs péchés ancestraux commis pendant leur domination coloniale de la péninsule coréenne, et que 70% du financement de l’église provient du Japon.

Mari Yamaguchi, Associated Press