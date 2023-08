Le Premier ministre japonais mange un « déjeuner à Fukushima »

Fumio Kishida a consommé du sashimi de poisson de la région afin de dissiper les inquiétudes concernant le rejet d’eaux usées radioactives traitées.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a tenté de démontrer la sécurité des eaux usées radioactives traitées rejetées par la centrale nucléaire de Fukushima en mangeant une sélection d’aliments provenant de la région.

Kishida et trois de ses ministres se sont assis mercredi pour un déjeuner au cours duquel ils ont mangé des sashimis à base de flet, de poulpe et de bar, tous capturés au large des côtes de Fukushima après le rejet des eaux usées de la semaine dernière. Ils avaient également une sélection de fruits, de légumes et de riz récemment récoltés dans la région.



« C’est très bien, » Kishida a déclaré aux journalistes pendant le repas, appelant les gens à en profiter “sûr et délicieux” Fruits de mer japonais et soutien de la préfecture du nord-est.

Ce coup publicitaire intervient après que le Japon a commencé la semaine dernière à rejeter les eaux usées traitées de la centrale électrique de Fukushima dans l’océan Pacifique, déclenchant des tensions avec la Chine, la Corée du Sud et la Corée du Nord.

En savoir plus La Chine interdit les fruits de mer du Japon

Pékin a réagi en imposant une interdiction générale sur tous les produits de la mer japonais, arguant que Tokyo n’avait pas réussi à prouver que l’eau rejetée était sûre. Les responsables chinois ont annoncé cette décision « extrêmement égoïste et irresponsable » et a suggéré que le Japon devrait utiliser l’eau à des fins domestiques s’il était si sûr de sa sécurité.

Les régions administratives spéciales chinoises de Hong Kong et de Macao ont également interdit l’importation de produits japonais en provenance de 10 préfectures. La Corée du Sud, qui appliquait déjà des restrictions sur les importations de fruits de mer japonais, a déclaré qu’elle maintiendrait ces mesures en place. La Corée du Nord, quant à elle, accuse Tokyo d’avoir commis un crime. « crime impardonnable contre l’humanité » insistant sur le fait que cette décision constituait une menace pour la sécurité et l’avenir de toute l’humanité.

Tokyo a insisté sur le fait que l’eau était sûre et que son plan avait été approuvé par l’ONU. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a également déclaré que la quantité de tritium contenue dans les eaux usées était bien inférieure à la limite opérationnelle et que l’effet de son rejet dans l’océan serait « négligeable » sur les personnes et l’environnement.

L’exploitant de la centrale de Fukushima, Tokyo Electric Power (TEPCO), a également publié jeudi les résultats de tests affirmant que l’eau contenait jusqu’à 63 becquerels (une unité de radioactivité) de tritium par litre – bien en dessous de la limite de 10 000 becquerels par litre pour l’eau potable de l’OMS.

La centrale électrique de Fukushima Daiichi a été gravement endommagée en 2011 après le séisme de Tohoku d’une magnitude de 9,0 et le tsunami dévastateur qui a suivi. La centrale a connu une fusion catastrophique, devenant la pire catastrophe nucléaire depuis l’accident de Tchernobyl en 1986.