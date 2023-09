Le Premier ministre japonais mange du poisson provenant d’une décharge d’eaux usées radioactives pour démontrer la sécurité

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida et trois de ses ministres ont mangé des fruits de mer provenant des eaux au large de Fukushima, où le pays a rejeté les eaux usées radioactives traitées de ses centrales électriques, dans l’espoir d’écarter les inquiétudes concernant la qualité et la sécurité des aliments.

« Il est important de démontrer une sécurité fondée sur des preuves scientifiques et de diffuser résolument (les informations) à l’intérieur et à l’extérieur du Japon », a déclaré le ministre de l’Economie et de l’Industrie, Yasutoshi Nishimura, aux journalistes.

Les ministres ont tenu un déjeuner de travail, au cours duquel ils ont mangé des sashimis préparés à base de plie, de poulpe et de bar avec du riz récolté à Fukushima, dans le but de dissiper les problèmes de santé et d’« informer les gens tant au pays qu’à l’étranger » sur la sécurité de la consommation de ces aliments. .

Nishimura a supervisé et consulté des experts sur le projet de rejet des eaux usées dans la mer voisine. Il a souligné que le déjeuner témoignait d’un « fort engagement à prendre les devants dans la lutte contre les atteintes à la réputation, tout en restant fidèle aux sentiments de la communauté des pêcheurs de Fukushima ».

Les autorités prévoient de visiter les marchés de la région au cours de la semaine à venir pour contribuer à promouvoir la sécurité de la consommation du poisson pêché près de Fukushima et rétablir la confiance. Kishida a mangé jeudi du poulpe pêché par un poissonnier de Fukushima qui le vendait à Tokyo sous les yeux des journalistes.

La centrale nucléaire de Fukushima a connu un dysfonctionnement en 2011 après qu’un tremblement de terre et un tsunami ont endommagé les générateurs de secours et provoqué trois fusions nucléaires et contraint plus de 160 000 personnes à fuir leurs maisons. Plus de 18 000 personnes sont mortes.

L’eau de l’usine s’est accumulée depuis la catastrophe et était stockée dans 1 000 réservoirs d’une capacité de 1,34 million de tonnes. L’usine doit maintenant libérer l’eau afin de libérer de l’espace pour des installations supplémentaires afin d’améliorer le nettoyage et le déclassement de l’usine, ce qui prendra des décennies.

Les travailleurs ont traité et dilué les eaux usées avec de l’eau de mer et les ont testées avant leur rejet, mais les résidents locaux et les pêcheurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact qu’auraient les déchets. Les groupes de pêcheurs craignent que cette libération rende difficile la vente de leurs produits sur d’autres marchés.

La question a également attisé la colère en Chine et en Corée du Sud : Pékin a immédiatement interdit toutes les importations de produits de la mer japonais après avoir pris connaissance du rejet des eaux usées, et les Sud-Coréens ont condamné ce projet.

Les résidents chinois ont également commencé à harceler les citoyens japonais à propos du projet de traitement des eaux usées, obligeant le ministère japonais des Affaires étrangères à émettre un avis aux voyageurs avertissant les citoyens japonais à l’étranger de redoubler de prudence.

Certaines manifestations en Chine sont devenues violentes, comme lorsque des manifestants ont lancé des pierres sur l’ambassade, les consulats et les écoles du Japon à travers la Chine.

Le secrétaire général du Cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a qualifié les protestations chinoises d' »extrêmement regrettables » et a indiqué qu’il pourrait soulever la question auprès de l’Organisation mondiale du commerce, affirmant que « le Japon examinera diverses options tout en continuant à travailler dans le cadre de l’OMC pour décider des mesures nécessaires ». »

Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport.