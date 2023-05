Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré qu’il retirerait son fils de son poste de secrétaire exécutif au milieu de l’indignation publique croissante à propos d’une fête privée organisée à sa résidence officielle l’année dernière.

Kishida a déclaré aux journalistes lundi que son fils, Shotaro, quitterait ses fonctions de secrétaire exécutif pour les affaires politiques en raison d’un « comportement inapproprié ».

Cette décision est intervenue après que l’hebdomadaire Shukan Bunshun a publié des photos montrant le fils de Kishida et ses proches à la résidence officielle du Premier ministre assistant à une fête de fin d’année le 30 décembre.

Les photos montraient les invités posant sur des escaliers recouverts de tapis rouge dans une imitation des photos de groupe prises des membres du cabinet nouvellement nommés, avec le jeune Kishida au centre – le poste réservé au Premier ministre.

LIRE | Un assistant du Premier ministre japonais renvoyé pour propos homophobes

D’autres photos montraient des invités debout sur un podium comme s’ils tenaient une conférence de presse.

« Son comportement dans un espace public était inapproprié en tant que personne occupant un poste officiel d’assistant politique. J’ai décidé de le remplacer pour rendre des comptes », a déclaré Kishida aux journalistes lundi soir.

Il a déclaré que son fils serait remplacé jeudi par un autre secrétaire, Takayoshi Yamamoto.

Kishida a reconnu qu’il avait brièvement salué les invités, mais a déclaré qu’il n’était pas resté au dîner.

Il a déclaré avoir sévèrement réprimandé son fils pour l’événement, mais cela n’a pas réussi à apaiser les critiques continues des législateurs de l’opposition et l’indignation du public, qui ont fait baisser ses notes de soutien.

Seiji Osaka, un haut législateur du plus grand parti d’opposition du Japon, le Parti constitutionnel démocrate du Japon, a déclaré que le limogeage aurait dû intervenir plus tôt, a rapporté l’agence de presse Kyodo.

Osaka a été cité comme disant:

C’est trop tard. Je soupçonne [Kishida] nommé quelqu’un qui n’est pas capable [of being the] adjoint du Premier ministre au poste.