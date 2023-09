Le Premier ministre japonais Fumio Kishida mise sur les femmes pour relancer sa fortune | Actualités politiques

Tokyo, Japon – Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a nommé cinq femmes dans son cabinet, le nombre le plus élevé depuis 2014, dans le cadre d’un remaniement ministériel qui, espère-t-il, améliorera sa faible cote de popularité.

L’un des ajouts notables au cabinet est Yoko Kamikawa, qui est devenue la première femme ministre des Affaires étrangères du Japon en près de deux décennies.

« Nous souhaitons démontrer la présence du Japon et renforcer la confiance avec nos homologues du monde entier », a-t-elle déclaré jeudi lors de sa conférence de presse. première conférence de presse depuis sa prise de fonction. Elle a également déclaré que le Japon chercherait « des actions responsables de la part de la Chine » et maintiendrait des conversations avec son voisin dans le but d’améliorer leurs liens tendus.

Cet homme de 70 ans était auparavant ministre de la Justice du Japon et a supervisé l’exécution de personnalités importantes de la secte apocalyptique Aum Shinrikyo, responsable de l’attaque mortelle au gaz sarin contre le métro de Tokyo en 1995.

Le remaniement de mercredi intervient alors que le soutien au parti de Kishida continue de décliner. Selon un sondage Kyodo News d’août, seuls 33,6 % des citoyens japonais soutiennent actuellement le Premier ministre. Les taux d’approbation sont en baisse depuis juillet 2022 et ont atteint un minimum de 33,1 % en décembre dernier.

Kishida espère que la nomination d’un plus grand nombre de femmes renforcera son soutien parmi les électeurs plus progressistes et plus jeunes.

Avant l’annonce de mercredi, seuls deux membres du cabinet sur 19 étaient des femmes. La représentation des femmes en politique au Japon est particulièrement faible en comparaison avec d’autres pays, selon un classement 138 sur 146 nations pour l’égalité des sexes en politique, selon le Forum économique mondial.

« [It is] un petit pas dans la bonne direction de la part d’un parti politique avec un très mauvais bilan en matière de représentation féminine », a déclaré à Al Jazeera Jeffrey Hall, maître de conférences spécial en études japonaises à l’Université des études internationales de Kanda.

Parmi les femmes nommées, Hanako Jimi, ancienne médecin, est désormais ministre de la revitalisation régionale. Ayuko Kato, la plus jeune membre du cabinet à 44 ans, sera en charge de la politique de l’enfance. Elle était auparavant consultante en gestion et est la fille d’un homme politique renommé. Le ministre de la reconstruction est désormais Shinako Tsuchiya, qui était auparavant chercheuse culinaire et artiste florale.

Yuko Obuchi, qui a été nommée présidente du comité de stratégie électorale du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, est également issue d’une dynastie politique. Elle est la fille du défunt Premier ministre Keizo Obuchi, lui-même fils d’un député.

Ancien ministre de l’Industrie, Obuchi a été contraint de démissionner en 2014 à la suite d’un scandale concernant les fonds politiques, mais a regagné la confiance de Kishida.

Il dit qu’il souhaite qu’elle découvre son talent et aide le parti à atteindre son objectif de voir 30 pour cent de femmes dans ses sièges parlementaires d’ici 10 ans.

Hall a noté que même si la nomination de cinq femmes à des postes gouvernementaux élevés était significative, cela ne résoudrait pas le problème plus large du PLD, à savoir la nomination et le soutien des candidats masculins par rapport aux femmes.

Pour l’instant, le parti au pouvoir ne fixe pas de quotas de candidatures féminines, contrairement à des partis rivaux comme le Parti communiste japonais. En conséquence, le LDP accorde un traitement préférentiel aux titulaires, dont une majorité d’hommes.

« Tant que les changements institutionnels visant à augmenter le nombre total de femmes au sein du parti ne sont pas mis en œuvre, la question du style prime sur le fond », a déclaré Hall.

Malheurs économiques

Plus immédiatement, les analystes doutent que la représentation féminine suffise à elle seule à renforcer le soutien au gouvernement de Kishida sur le long terme. De nouveaux changements politiques importants sont nécessaires, affirment-ils.

« Des problèmes persistants tels que l’inflation, la hausse du coût de la vie et le rejet des eaux usées de Fukushima ont exacerbé le déclin de la popularité de Kishida », a déclaré à Al Jazeera Hajime Kidera, professeur de politique à l’Université Meiji.

Bien que la cote de popularité de Kishida ait légèrement augmenté en mai après le sommet du G7 – qui s’est tenu à Hiroshima, la ville natale du Premier ministre – elle a encore baissé depuis, a souligné Kidera.

Une grande partie de ce récent déclin est due à la mauvaise gestion par Kishida du système japonais My Number Identification.

Introduit pour la première fois en 2015 comme moyen de créer un numéro d’identification national unique pour tous les citoyens, le Japon a eu du mal à convaincre l’ensemble de la population japonaise de le soutenir. Le système a également été confronté à des problèmes techniques et à d’importants problèmes de confidentialité des données, car environ 130 000 cartes étaient liées aux comptes bancaires d’autres personnes.

Mais Kishida est également aux prises avec les conséquences persistantes de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.

Les enquêtes sur cet assassinat ont révélé des liens profonds entre certains hommes politiques du PLD au pouvoir et l’Église de l’Unification, un groupe religieux marginal que certains ont qualifié de secte. L’Église est connue pour solliciter des fonds par la coercition, la menace ou en liant les dons au salut spirituel, et le meurtre d’Abe aurait été motivé par l’association étroite présumée de l’ancien Premier ministre avec l’Église.

Au lendemain de la mort d’Abe, trois membres du cabinet – le ministre de la Revitalisation économique Daishiro Yamagiwa, le ministre de la Justice Yasuhiro Hanashi et le ministre de l’Intérieur Minoru Terada – ont présenté leur démission entre octobre et novembre 2022.

Mais la façon dont Kishida a géré leur départ a suscité de nombreuses critiques, les électeurs affirmant qu’il avait mis trop de temps à agir. Peu de temps après, son soutien a touché le fond.

Après le remaniement de cette semaine, Kishida a annoncé que son gouvernement se concentrerait sur les efforts visant à lutter contre l’inflation et le hausse du coût de la vie.

Le taux d’inflation du pays a atteint en janvier son plus haut niveau depuis 41 ans, alors que les salaires ont continué de baisser. Selon les données du Cabinet Office, l’économie japonaise a connu une croissance de 4,8 pour cent au deuxième trimestre, soit moins que l’estimation initiale de 6 pour cent.

Que les nouvelles politiques – attendues d’ici le mois prochain – ou le remaniement contribuent à relever les notes persistantes de Kishida n’a finalement pas beaucoup d’importance.

Ni de droite comme son prédécesseur Abe, ni de libéral comme Taro Kono, ancien rival lors des élections à la direction du parti en 2021, Kishida représente un compromis au sein de son parti.

« Il n’y a vraiment personne d’autre dans le parti qui puisse réellement intervenir et le défier et obtenir le soutien d’assez de conservateurs et d’assez de modérés », a déclaré Hall.