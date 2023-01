Le Premier ministre japonais déclare que la lutte contre la crise du taux de natalité “ne peut pas attendre”

Le Premier ministre japonais a déclaré que le faible taux de natalité et le vieillissement de la population du pays représentaient un risque pour la société.

Le nombre de naissances est tombé en dessous de 800 000 l’an dernier, a-t-il dit.

Il lancera une nouvelle agence pour l’enfance et la famille en avril.

Le faible taux de natalité et le vieillissement de la population japonaise représentent un risque urgent pour la société, a déclaré lundi le Premier ministre Fumio Kishida, s’engageant à résoudre le problème en créant une nouvelle agence gouvernementale.

Les taux de natalité sont en baisse dans de nombreux pays développés, mais au Japon, le problème est particulièrement aigu car il compte la deuxième plus forte proportion de personnes âgées de 65 ans et plus au monde, après le petit État de Monaco, selon les données de la Banque mondiale.

“Le nombre de naissances est tombé en dessous de 800 000 l’année dernière, selon les estimations”, a déclaré Kishida aux législateurs dans un discours politique marquant le début d’une nouvelle session parlementaire.

“Le Japon est sur le point de savoir si nous pouvons continuer à fonctionner en tant que société”, a-t-il déclaré.

“Concentrer l’attention sur les politiques concernant les enfants et l’éducation des enfants est une question qui ne peut attendre et ne peut être reportée.”

Le dirigeant conservateur a déclaré que ses politiques – y compris le lancement de la nouvelle Agence pour l’enfance et la famille en avril – étaient conçues pour soutenir les parents et assurer la “durabilité” de la troisième économie mondiale.

Kishida a ajouté qu’il souhaitait éventuellement que le gouvernement double ses dépenses pour les programmes liés aux enfants.

Il a dit:

Nous devons construire une économie sociale axée sur l’enfant pour inverser le (faible) taux de natalité.

Le Japon a une population de 125 millions d’habitants et a longtemps lutté pour subvenir aux besoins de son nombre croissant de résidents âgés.

Les taux de natalité ralentissent dans de nombreux pays, y compris les voisins les plus proches du Japon, en raison de facteurs tels que la hausse du coût de la vie, l’augmentation du nombre de femmes entrant sur le marché du travail et les personnes choisissant d’avoir des enfants plus tard.

Les données officielles ont montré la semaine dernière que la population chinoise avait diminué en 2022, pour la première fois en plus de six décennies.