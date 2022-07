Le Premier ministre japonais blâme la police pour la mort de l’ancien dirigeant Shinzo Abe

TOKYO (AP) – Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a accusé jeudi l’insuffisance de la sécurité policière de la mort de l’ancien dirigeant Shinzo Abe, qui a été abattu alors qu’il prononçait un discours de campagne en plein air.

Abe, l’un des politiciens les plus influents du Japon, a été assassiné vendredi dernier dans l’ouest du Japon, choquant une nation connue pour son faible taux de criminalité. Des photos et des vidéos de la fusillade montrent que le tireur a pu s’approcher d’Abe.

Un suspect a été arrêté sur place et est détenu pour interrogatoire. Selon la police et les médias, il a déclaré aux enquêteurs qu’une rumeur de lien entre Abe et un groupe religieux que le suspect détestait était la raison pour laquelle il avait tué l’ancien Premier ministre.

The Associated Press