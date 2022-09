Le Premier ministre japonais appelle à des réformes de l’ONU pour faire face à l’agression russe

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a exprimé mardi sa déception face à l’incapacité du Conseil de sécurité des Nations unies à répondre à l’invasion russe de l’Ukraine en raison du droit de veto de la Russie, appelant à des réformes qui permettraient à l’ONU de mieux défendre la paix et l’ordre mondiaux.

Les Nations Unies jouaient un rôle central dans le maintien de la paix mondiale, mais “les fondements de l’ordre international sont violemment ébranlés en ce moment”, a déclaré Kishida dans un discours prononcé à l’assemblée annuelle des dirigeants mondiaux de l’ONU.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie bafoue la philosophie et les principes de la Charte des Nations Unies et la notion selon laquelle toutes les nations doivent respecter l’État de droit, a-t-il déclaré. La Russie est membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et a rejeté les critiques sur ses actions en Ukraine.

“Nous devons faire face à la réalité que l’intégrité de l’ONU est menacée en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui est membre du Conseil de sécurité de l’ONU”, a déclaré Kishida. Les réformes sont discutées depuis près de 30 ans, a-t-il dit. “Ce dont nous avons besoin, c’est d’une action vers des réformes, pas seulement de discussions.”

Le Japon cherche depuis longtemps à réformer le Conseil de sécurité de l’ONU, affirmant qu’il a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et ne reflète pas la réalité de la société internationale. Le Japon a promu un plan de réforme avec l’Allemagne, l’Inde et le Brésil en tant que Groupe des Quatre depuis 2004. Cependant, la réalisation de changements nécessiterait une modification difficile à réaliser de la Charte des Nations Unies.

Kishida a déclaré que le Japon s’engage à fournir un plus grand soutien aux Nations Unies pour les aider à jouer un plus grand rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité mondiales.

Le Japon sera l’un des membres non permanents du Conseil de sécurité à partir de janvier. Kishida a promis que le Japon “écoutera sincèrement les petites voix, pas seulement les grandes voix, afin de renforcer l’état de droit dans la société internationale”.

Kishida, originaire d’Hiroshima, la première ville à avoir été attaquée par une arme atomique, a déclaré qu’il était déterminé à créer un monde sans armes nucléaires. Il a exprimé sa déception face à l’échec des négociateurs le mois dernier à parvenir à un accord sur le traité de non-prolifération nucléaire de l’ONU – considéré comme la pierre angulaire du désarmement nucléaire – en raison du rejet de la Russie.

Kishida a déclaré qu’il n’avait pas perdu espoir. Il a déclaré qu’il était également ouvert à des pourparlers sans conditions préalables avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un sur les ambitions nucléaires de ce pays ainsi que sur l’enlèvement de citoyens japonais vers le Nord.

Mari Yamaguchi, Associated Press