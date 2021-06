Le Premier ministre italien veut que la finale de l’Euro 2020 soit déplacée de Wembley à Rome en raison d’une augmentation des cas de Covid

Le Premier ministre italien souhaite que la finale de l’Euro 2020 soit déplacée de Londres à Rome après une augmentation des cas de Covid en Grande-Bretagne.

Mario Draghi a déclaré qu’il ferait tout son possible pour arrêter l’extravagance sportive qui se tiendra au stade de Wembley le dimanche 11 juillet.

⚽ Suivez TOUTES les dernières nouvelles et mises à jour de l’Euro 2020 avec notre blog en direct

Mario Draghi a déclaré qu’il ferait tout son possible pour empêcher la finale de l’Euro 2020 de se dérouler au stade de Wembley Crédit : Getty – Contributeur

Il a dit qu’il voulait que le match se déroule à Rome plutôt qu’à Londres Crédit : EPA

« Oui… Je vais essayer d’empêcher la finale de se dérouler dans un pays où les infections augmentent rapidement », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il souhaitait plutôt que le match se joue dans la capitale italienne.

« Je préconise que la finale ne se déroule pas dans un pays où le risque d’infection est très grand. »

Il s’exprimait avant une rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel.

Elle s’est également inquiétée de l’augmentation des cas de variante Delta au Royaume-Uni.

L’engagement de Draghi est intervenu alors que son pays a signalé lundi 21 décès liés au coronavirus et 495 nouveaux cas.

Le même jour, le Royaume-Uni n’a enregistré que cinq décès et 10 633 nouveaux cas.

Mais bien que les cas restent relativement élevés, les hospitalisations et les décès ne sont toujours pas aussi graves qu’ils l’étaient lors des vagues précédentes de la pandémie.

Selon l’agence de presse italienne ANSA, une source à l’UEFA a déclaré qu’il n’était pas prévu d’abandonner le stade national anglais pour la grande finale.

Les fans anglais devant le stade de Wembley avant le match contre l’Écosse Crédit : PA

Les fans anglais se sont rassemblés dans les tribunes du stade de Wembley dimanche Crédit : PA

L’initié a déclaré que « la fédération anglaise et les autorités anglaises travaillent en étroite collaboration avec succès pour organiser les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 à Wembley et qu’il n’est pas prévu de changer le lieu de ces matches ».

Pendant ce temps, l’UEFA est en pourparlers avec le gouvernement britannique pour augmenter la fréquentation du stade de Wembley à 65 000 pour les demi-finales et la finale.

Plus tôt, nous avons rapporté comment la finale est presque certaine de rester à Wembley après un accord de temps d’arrêt entre les ministres et l’UEFA.

Hier soir, l’équipe de Boris Johnson s’efforçait d’empêcher que les trois derniers matchs du tournoi ne soient transférés en Hongrie au milieu d’une importante dispute de voyages.

Le Sun peut révéler que Downing Street est sur le point de conclure un accord avec les organisateurs pour permettre aux VIP de voyager sans quarantaine.

Il pourrait voir jusqu’à 75 000 fans autorisés à regarder la finale au stade. Cependant, la nuit dernière, les Italiens ont jeté une clé dans les travaux en disant qu’il devrait être retiré de Wembley en raison des taux de Covid.

Les Three Lions affronteront la République tchèque demain soir, avec une victoire garantissant un autre match à Wembley, contre la France, l’Allemagne ou le Portugal.

S’ils arrivent deuxièmes avec un nul, ils devront se rendre à Copenhague pour un affrontement maladroit contre l’Espagne, la Slovaquie, la Suède ou la Pologne.

Une défaite laisse leur destin dans le giron des dieux.

Harry Kane sera à nouveau en tête de l’équipe après leur match nul 0-0 contre l’Écosse la semaine dernière.

Des discussions sont également en cours pour augmenter la capacité de la finale entre 60 000 et 75 000.

Les initiés sont convaincus qu’ils concluront un accord dans les prochaines 24 heures, évitant ainsi toute menace de transfert de la finale en Hongrie.