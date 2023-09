Le Premier ministre italien vante l’importance de l’identité nationale tout en demandant une aide internationale en matière de migration

S’exprimant pour la première fois devant l’Assemblée générale des Nations Unies mercredi, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a exhorté ses 193 États membres à « mener une guerre mondiale » contre les passeurs et a déclaré que l’Italie ne deviendrait pas « le camp de réfugiés de l’Europe ».

En même temps, elle a parlé du besoin humain d’une « identité » nationale.

Le leader d’extrême droite du gouvernement de coalition italien a été élu en octobre dernier sur un programme promouvant les valeurs européennes dites chrétiennes et promettant de défendre l’Italie contre les diktats de l’Union européenne et les « invasions » de migrants venant d’Afrique du Nord sur des bateaux vers l’Italie.

Depuis le début de l’année, cependant, quelque 130 000 personnes ont traversé la traversée en bateau de l’Afrique du Nord vers l’Italie – le double du nombre par rapport à la même période de l’année dernière – ce qui a incité Meloni à se tourner vers l’UE et la communauté internationale pour obtenir de l’aide.

« La lutte contre les organisations criminelles devrait être un objectif qui nous unit tous », a-t-elle déclaré à l’ONU, faisant référence aux passeurs qui transportent les migrants à travers l’océan Méditerranée.

REGARDER | Un nombre record de migrants débarquent sur une île italienne : Un nombre record de migrants envahit l’île italienne Cette petite île italienne n’est pas équipée pour faire face aux milliers de migrants arrivant d’Afrique du Nord. On estime que 8 000 personnes ont inondé Lampedusa la semaine dernière, doublant la population de l’île et mettant à rude épreuve les ressources.

Les observateurs estiment que Meloni marche sur une ligne ténue entre, d’un côté, prôner le nationalisme et l’identité et, de l’autre, insister sur un engagement multilatéral et collectif contre les flux migratoires.

« Elle s’est adressée à l’ONU pour tenter d’obtenir un soutien international sur la question migratoire, car les discussions au sein de l’UE sont dans une impasse », a déclaré Raffele Marchetti, professeur de politique internationale à l’Université Luiss de Rome et auteur de Un manuel de politique italienneun manuel sur la politique étrangère du pays.

L’engagement européen est cependant crucial sur les questions migratoires et, pour l’instant, Meloni est resté à l’écart de certaines tactiques musclées et de l’escalade utilisées dans le passé, a déclaré Marchetti.

Combattre les challengers politiques

Les élections européennes auront lieu en juin prochain. Les résultats en matière de migration ou d’économie – avec des milliards de fonds européens de relance post-Covid-19 acheminés vers l’Italie – seront cruciaux pour la survie politique de Meloni.

« Elle pourrait être contestée depuis la droite au sein de sa propre coalition », a déclaré Marchetti. « Mais aussi, une multitude d’autres partis de droite font déjà campagne contre elle, affirmant qu’elle est trop indulgente en matière d’immigration. »

De jeunes migrants arrivés par bateau attendent dans les rues de Lampedusa, en Italie. (Megan Williams/CBC)

En juillet, Meloni faisait partie des dirigeants européens qui ont le plus insisté en faveur d’un accord controversé sur la migration avec la Tunisie, d’où partent désormais la plupart des bateaux qui traversent l’Italie.

Le gouvernement tunisien a réprimé les droits de l’homme et la liberté d’expression. L’économie du pays est en chute libre en raison de la sécheresse, de la corruption et de la flambée mondiale des prix alimentaires.

L’accord, semblable à un précédent avec la Libye, injectera l’équivalent de 215 millions de dollars canadiens dans l’économie du pays en échange de l’autorisation des garde-côtes tunisiens d’empêcher les bateaux de migrants de partir.

Depuis la signature de l’accord en juillet, les traversées en bateau vers l’Italie ont augmenté de 70 pour cent.

Atterrissage à Lampedusa

La plupart arrivent sur la petite île de Lampedusa, dans le sud de l’Italie, que Meloni et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont rendues en début de semaine.

Le port de Lampedusa, en Italie, est connu comme « la porte d’entrée de l’Europe » pour des milliers de personnes en quête d’une vie meilleure. (Megan Williams/CBC)

Près de 10 000 migrants entassés dans des bateaux de fortune sont arrivés la semaine précédente. L’île dispose d’un petit centre d’accueil pouvant accueillir 400 personnes, donc des milliers de personnes – y compris des femmes avec des bébés et des mineurs non accompagnés – ont été forcées de dormir sur des lits de camp ou des cartons dans la rue et de mendier de la nourriture.

À Lampedusa, les deux dirigeants ont exhorté les États membres de l’UE à respecter les accords visant à partager le fardeau des personnes traversant la frontière vers l’Italie, en accueillant volontairement les nouveaux arrivants.

Les programmes européens de partage des migrants, qui remontent à 2015, ont pour la plupart échoué.

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur de la France, pays de destination de nombreux arrivants en Italie, a déclaré que la France aiderait à expulser les personnes vers leur pays d’origine, mais « n’accueillerait pas » les personnes arrivant à Lampedusa, à moins qu’elles ne soient des réfugiés.

La France, tout comme l’Autriche, a décidé de resserrer ses frontières avec l’Italie.

Meloni et Von der Leyen ont également promis que les demandeurs d’asile dont la demande de statut de réfugié aurait été rejetée seraient rapidement expulsés.

« Cela ne reflète tout simplement pas la réalité »

Lundi, le gouvernement Meloni a annoncé qu’il augmenterait la durée maximale de détention des migrants jusqu’à 18 mois – ce que les critiques considèrent comme illégal – et qu’il intensifierait le rapatriement des personnes dont les demandes d’asile sont rejetées.

« Cela ne reflète tout simplement pas la réalité », a déclaré Arturo Salerni, président de la Coalition italienne pour la liberté et les droits civiques.

On voit des migrants faire la queue pour obtenir des services à Lampedusa, en Italie. (Megan Williams/CBC)

Il affirme que garder les personnes dans des centres de détention plus longtemps n’augmente pas les chances que leur pays d’origine accepte de les reprendre, qui sont actuellement inférieures à 50 pour cent.

Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié, les rapatriements « se produisent en quelques semaines ou n’ont pas lieu du tout », a déclaré Salerni. « Cela n’a donc aucun sens de maintenir des personnes dans des centres de détention plus longtemps. Cela coûte plus cher et prolonge la souffrance et l’isolement. Et puis les gens sont libérés, toujours sans permis d’être ici, et doivent se débrouiller seuls dans un vide juridique. «

Outre les milliers de personnes arrivées en Italie cette année, plus de 2 000 personnes ont péri dans la Méditerranée centrale, selon l’Organisation internationale pour les migrations. Cela inclut deux bébés décédés la semaine dernière.

Un panneau visible à Lampedusa aborde la question de la migration et indique « L’UE et Rome sont absents ». (Megan Williams/CBC)

Le 3 octobre marque le 10e anniversaire d’un naufrage au large de Lampedusa qui a coûté la vie à 368 personnes, conduisant au lancement de la première mission navale de recherche et de sauvetage de l’UE, Mare Nostrum, qui a été annulée un an plus tard.

Ce week-end, le pape François se rendra à Marseille, en France, où il rencontrera des sauveteurs migrants et appellera à la solidarité avec ceux qui risquent leur vie en mer pour rejoindre l’Europe.