Le Premier ministre italien témoignera dans un procès pour meurtre — RT World News

Giorgia Meloni témoignera sur le rôle de l’Égypte dans le blocage de l’affaire d’un étudiant assassiné

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani ont été appelés à témoigner dans le procès de quatre agents des forces de l’ordre égyptiens accusés d’avoir torturé et assassiné un étudiant italien en 2016. On demandera à Meloni quelles assurances elle a reçues du président égyptien Abdel Fattah al- Sisi que le Caire coopérera.

Meloni et Tajani témoigneront à Rome le 3 avril, ont rapporté lundi les médias italiens. Leur témoignage a été demandé par Alessandra Ballerini, avocate représentant la famille de feu Giulio Regeni.

Regeni était étudiant à l’Université de Cambridge en 2016 lorsqu’il s’est rendu au Caire pour mener des recherches sur les syndicats et les troubles sociaux. Il a disparu en janvier et son cadavre mutilé a été découvert dans un fossé plusieurs jours plus tard, meurtri, battu, brûlé et poignardé. Les enquêtes italiennes et égyptiennes ont conclu qu’il avait été torturé pendant plusieurs jours avant de succomber à ses blessures. Il avait 28 ans.















Le Caire a imputé l’enlèvement et le meurtre à un gang criminel, bien que les procureurs italiens – soutenus par des responsables américains – aient blâmé les agents de sécurité d’al-Sissi. Quatre responsables de la sécurité ont été inculpés et jugés par contumace à Rome, l’affaire s’ouvrant en octobre 2021.

Cependant, l’affaire n’a pas avancé depuis, les autorités égyptiennes n’ayant pas communiqué les adresses des quatre accusés. Selon la loi italienne, l’affaire ne pouvait commencer que si les hommes étaient officiellement informés qu’ils avaient été inculpés.

Meloni a rencontré al-Sisi lors d’un sommet de l’ONU sur le climat en Égypte en novembre, déclarant ensuite aux journalistes que le couple avait évoqué l’affaire Regeni. Tajani a rencontré le dirigeant égyptien en janvier et a déclaré qu’al-Sisi lui avait assuré qu’il « lever les obstacles » à résoudre l’affaire.

Ballerini a déclaré qu’elle demanderait précisément à Meloni et Tajani quel genre d’assurances al-Sissi leur offrait.

Le meurtre de Regeni a aigri les relations entre Rome et Le Caire. Les prédécesseurs de Meloni ont ravivé cette relation, cependant, la compagnie gazière d’État Eni signant un accord avec son homologue égyptien sous la surveillance du Premier ministre Mario Draghi l’année dernière, et le Premier ministre Giuseppe Conte signant un accord d’armement de 1,2 milliard de dollars avec l’Égypte l’année précédente.