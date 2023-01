Le Premier ministre italien se rend en Libye pour des discussions sur l’énergie et la migration

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre italien est arrivé samedi en Libye pour des entretiens avec des responsables du gouvernement basé à l’ouest du pays qui se concentreront sur l’énergie et la migration, les principaux problèmes pour l’Italie et l’Union européenne.

La Libye est le troisième pays d’Afrique du Nord que le Premier ministre Giorgia Meloni a visité au cours des deux dernières semaines alors qu’elle cherche à sécuriser de nouveaux approvisionnements en gaz naturel pour remplacer l’énergie russe dans le cadre de la guerre de Moscou contre l’Ukraine. Elle s’est rendue auparavant en Tunisie et en début de semaine en Algérie, principal fournisseur italien de gaz naturel, où elle a signé plusieurs mémorandums.

Meloni a atterri à l’aéroport de Mitiga, le seul aéroport en activité dans la capitale libyenne, Tripoli, sous haute sécurité et accompagnée du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani et du ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi, a indiqué son bureau. Elle doit s’entretenir avec Abdel Hamid Dbeibah, qui dirige l’une des administrations rivales de la Libye, et Mohamed Younis Menfi, qui dirige le conseil présidentiel cérémoniel libyen.

Meloni a été accueilli à l’aéroport par Najla Mangoush, la ministre des Affaires étrangères du gouvernement basé à Tripoli. Elle a reçu un bouquet de fleurs et a serré la main d’un enfant.

Au cours de sa visite, la société énergétique publique italienne Eni devrait signer un accord de 8 milliards de dollars pour développer deux gisements de gaz offshore libyens pour pomper 850 millions de pieds cubes par jour, a déclaré Farhat Bengdara, chef de la National Oil Corporation de Libye, à un local. station de télévision plus tôt cette semaine.

Eni a refusé de commenter ses propos. La société italienne a continué à opérer en Libye malgré les problèmes de sécurité persistants, produisant du gaz principalement pour le marché intérieur libyen.

Meloni, en poste depuis seulement trois mois, est le haut responsable européen à atterrir en Libye, riche en pétrole, depuis que le pays n’a pas organisé d’élections présidentielles et parlementaires en décembre 2021. Cet échec a incité le parlement libyen basé à l’est à nommer un gouvernement rival après le refus de Dbeibah. démissionner.

Pendant la majeure partie de la dernière décennie, la Libye a été gouvernée par des gouvernements rivaux – l’un basé à l’est du pays et l’autre à Tripoli, à l’ouest – depuis qu’elle a sombré dans le chaos à la suite d’un soulèvement soutenu par l’OTAN qui s’est transformé en guerre civile en 2011 qui a renversé et plus tard tué le dirigeant autocratique de longue date Mouammar Kadhafi.

La présence de Piantedosi lors de la visite indique que la migration est une préoccupation majeure du voyage de Meloni. Le ministre de l’Intérieur a été le fer de lance de la répression gouvernementale contre les bateaux de sauvetage caritatifs opérant au large de la Libye, refusant initialement l’accès aux ports et plus récemment attribuant des ports dans le nord de l’Italie, nécessitant des jours de navigation.

Meloni doit montrer “une sorte de progrès par rapport à son prédécesseur en termes de politique migratoire et énergétique en Libye”, a déclaré Jalel Harchaoui, expert libyen et chercheur associé au Royal United Services Institute.

Mais “il sera difficile d’améliorer les tactiques existantes de Rome dans l’ouest de la Libye, qui ont avancé”, a-t-il déclaré.

La nation nord-africaine est également devenue une plaque tournante pour les migrants africains et moyen-orientaux cherchant à se rendre en Europe, l’Italie en recevant des dizaines de milliers chaque année.

Les gouvernements italiens successifs et l’Union européenne ont soutenu les garde-côtes libyens et les milices fidèles à Tripoli dans l’espoir de freiner ces traversées maritimes périlleuses.

Les Nations Unies et les groupes de défense des droits, cependant, affirment que ces politiques européennes laissent les migrants à la merci de groupes armés ou confinés dans des centres de détention sordides en proie à des abus.

___

La rédactrice de l’Associated Press Colleen Barry à Milan, en Italie, a contribué à ce rapport.